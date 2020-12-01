2個月83例確診 印尼移工暫停赴台2周

62名印尼移工昨晚搭機抵達桃園機場，下機後由勞動部人員協助辦理通關入境手續。（記者陳嘉寧／攝影）

台灣昨天新增24例境外移入新冠肺炎病例，有20例是來自印尼 的移工；10月至今，已有83例印尼移工確診，中央流行疫情 指揮中心指揮官陳時中 宣布，12月4日起，全面暫停引進印尼移工赴台工作，為期兩周，1350名移工無法入境，可能影響上千個家庭，兩周後再視疫情滾動檢討。

陳時中昨天表示，新增病例中，除了印尼20例，還有美國兩例、英國及菲律賓各一例。這20例印尼移工確診，主要是指揮中心針對集中檢疫所移工普篩而發現，患者入境日期從11月20日至27日，僅一人有症狀，19人迄今無症狀；移工普篩共計採檢939人，其中23人陽性，另外三人已於29日公布。

10月至今，已有83例印尼移工確診。陳時中表示，印尼疫情持續升高，不管是集中訓練場所的防疫措施，加上入境時所提出的檢驗報告，都不夠完善，與真實情況有所落差。加上未來這段時間可能有大量國人返台，考量檢疫和醫療量能，因此決定從12月4日起，暫緩印尼移工赴台兩周。

陳時中指出，11月每周入境的印尼移工平均為667人，暫停引進兩周之後，估計有1350名移工不能入境；若12月18日後決定減半引進，每周上限為339人。人力缺口如何解決？可招募台灣勞工、使用長照2.0、承接國內移工、改聘其他國家移工。

印尼政府之前片面宣布實施移工「零付費」政策，引發台印關係緊張。此次暫緩印尼移工赴台是否作為談判籌碼？陳時中回應，談判不在此次考量之內。昨天增加24例境外移入病例，總統蔡英文晚間也在臉書發文表示，大家看到這個數字，「都緊張了一下」。她指出，國際疫情確實嚴峻，拜託大家「防疫真的不能鬆懈！」