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12月1日起秋冬防疫上路 進出桃園機場須配戴口罩

記者彭宣雅／台北30日電
配合「秋冬防疫專案」，自12月1日起，出入桃園機場航廈的旅客及工作人員均須配戴口罩。(圖：機場公司提供)
配合「秋冬防疫專案」，自12月1日起，出入桃園機場航廈的旅客及工作人員均須配戴口罩。(圖：機場公司提供)

因應國際新冠肺炎（COVID-19）疫情升高強化邊境檢疫，桃園國際機場配合中央流行疫情指揮中心啟動「秋冬防疫專案」，自12月1日起至110年2月28日，出入桃園機場航廈的旅客及工作人員均須配戴口罩，若經勸導不聽者將依法開罰。

機場公司表示，會持續落實門禁管制，宣導各項防疫作為，提供安全乾淨的環境，讓入出境旅客、接送機或休閒購物的民眾，都能安心的進出桃園國際機場。

機場公司表示，12月1日啟動的秋冬防疫專案，有關旅客在桃園國際機場入境或轉機應檢附表訂登機時間前3日(工作日)內COVID-19核酸檢驗陰性報告或其他注意事項相關規定，請參酌衛生福利部疾病管制署官網發布最新資訊，機場公司提醒旅客出發前準備好相關文件，並先上網至入境檢疫系統填寫資料，縮短下機後入境等候時間。

機場公司說，桃園機場第一航廈及第二航廈的入境行李提領區及接機大廳均廣設宣導物品，提醒入境旅客依規定搭乘防疫專車返家或前往防疫旅館。同時，考量入境旅客餐飲需求，入境大廳均提供防疫餐點服務，並由專人送至特別為入境旅客規劃專屬用餐區供旅客享用。

機場公司表示，110年春節期間出入桃園國際機場人數勢將提高，機場公司除持續落實國門防疫，以最嚴謹標準做好相關工作，維持旅客最佳的服務品質，讓所有出入機場的人能夠安心，並確保國人在境內可以放心維持健康、安全的防疫生活，更能安心歡度春節假期。

機場 防疫 疫情

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