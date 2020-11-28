我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1300萬例 伊州逾70萬例

川普要求威州重新計票 結果出爐…白登贏更多

13印尼移工同班機入境染疫 疑群聚感染

記者陳雨鑫、陳婕翎／台北28日電
中央流行疫情指揮中心27日公布新增14例境外移入病例，其中13例自印尼入境，圖為移工在桃機等候核實電子健康聲明。(記者鄭超文╱攝影)
中央流行疫情指揮中心27日公布新增14例境外移入病例，其中13例自印尼入境，圖為移工在桃機等候核實電子健康聲明。(記者鄭超文╱攝影)

流行疫情指揮中心指出，昨天新增14名境外移入新冠肺炎案例，為7個月以來單日新高，累積確診640例，11月確診已84例。昨天新增14例，其中12例與案607搭同班機自印尼赴台，疑似群聚感染，感染源待確認，專家認為「印尼本土」染疫的機率最大，並提醒全球疫情升溫加上流感季，疫情對台灣本土威脅愈來愈大。

印尼移工確診人數不斷增加，11月20日起已要求所有印尼移工入境需強制集中檢疫。指揮中心晚間也宣布，即日起新增暫緩兩家印尼仲介公司仲介移工赴台，截至目前，已有六家仲介公司移工暫緩入境。指揮中心醫療應變副組長羅一鈞表示，未來若印尼移工確診人數持續增加，不排除再採緊縮政策。

羅一鈞表示，印尼移工皆在檢疫期滿採檢確診陽性，其中12人入境至今皆無症狀；雖與案607搭同班機返台，但13人在機上座位分散，出境前於印尼訓練所的關聯性也有限，感染源仍待查。

印尼目前單日確診數破5000，確診陽性率約14%，羅一鈞表示，初步認為患者於飛機上或「印尼本土」感染機率大，仍疑似為群聚感染，但需完成基因序列檢驗才能確定，報告約一周後出爐。

羅一鈞表示，與13名移工同班機的旅客，返台後都已檢疫期滿，而機組員都有適當防護裝備且迄今無疑似症狀，無須匡列接觸者。

林口長庚醫院副院長邱政洵認為，印尼移工在台灣感染的機率不大，台灣集中檢疫隔離措施嚴苛。他指出，根據研究，新冠肺炎潛伏期大約5到7天，案607明顯在印尼染疫，於台灣發病，其餘染疫的無症狀感染者，則難以確定在飛機上還是印尼感染。

邱政洵還說，境外移入案例增加，對本土勢必會造成威脅；前疾管局長蘇益仁也說，12月到2月是流感高峰期，過去已提出多次警告，目前邊境措施無法有效區別流感和新冠肺炎患者，全球疫情嚴峻，民眾必須提高警覺。

印尼 台灣 疫情

上一則

勞動基金爆弊案 內控失靈？勞動部：主動發現異狀

下一則

以防疫之名 駐台陸媒只出不進清空中 兩岸交流倒退20年

延伸閱讀

美疫情煞不住 染疫破1300萬例 連17天住院人數創紀錄

美疫情煞不住 染疫破1300萬例 連17天住院人數創紀錄
台13印尼移工確診 疑群聚感染 本土疫情威脅升

台13印尼移工確診 疑群聚感染 本土疫情威脅升
突然掉牙 恐為染疫副作用

突然掉牙 恐為染疫副作用

印尼19歲男強暴未成年 處146下鞭刑癱軟受刑台

印尼19歲男強暴未成年 處146下鞭刑癱軟受刑台

熱門新聞

台首度透過直洽藥廠，取得新冠疫苗，陳時中透露，目前已直接透過藥廠取得1000萬劑「加上covax，我們手中已經確定有1500萬劑」目前簽約成功，已付部分訂金。（路透）

台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

2020-11-25 02:23
美國勞動部把台灣捕撈的漁獲列入「強迫勞動製品」清單，可能影響台灣海鮮出口。 . 歐新社

台灣海鮮被美國貼上「血汗」標籤 出口恐受衝擊

2020-11-22 05:25
台中市議員林祈烽等人今天在議會質詢時，提出家長提供的網路截圖，圖中男子在教室內拍攝裸照，希望市府單位查明是否案發地為台中。（圖：台中市議員林祈烽提供）

台出現「體育老師」教室露鳥？照片中有學生趴著睡覺

2020-11-24 02:12
台駐美代表蕭美琴。（華盛頓記者張文馨／攝影）

台駐美代表處再9人確診 蕭美琴隔離中

2020-11-26 02:31
美國環保署署長惠勒將率團訪台。（路透）

新聞評論／美環保署長惠勒訪台「畢旅」 台灣小心虧大了

2020-11-21 02:30
英國牛津大學和阿斯特捷利康藥廠合作的新冠疫苗，經臨床實驗顯示保護率可達九成。圖為牛津大學研究人員正在疫苗研究室工作。（美聯社）

台可得460萬劑疫苗 專家悲觀：太少 強國用剩才輪我們

2020-11-24 20:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款

捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款
洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周
邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查

邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查
川普散布選舉陰謀論 家人因政治歧視產生難解心結

川普散布選舉陰謀論 家人因政治歧視產生難解心結
再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%

再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%