台可得460萬劑疫苗 專家：太少 強國用剩才輪我們

全球都在準備搶購疫苗。圖為牛津大學研究人員正在疫苗研究室工作。（美聯社）

中央流行疫情 指揮中心昨天首度透露台灣 新冠疫苗 貨量，發言人莊人祥表示，台灣至少可以從COVAX平台取得460萬劑，若COVAX「守信」可在明年第一季開打。目標3000萬劑，將透過與藥廠直接接洽、國產疫苗研發三管齊下達成，但是專家對於這項布局提出疑慮，建議拿出好價格與藥廠洽談是最穩的方法。

只是前提都取決在COVAX守信的但書上，若毀約，後疫情時代的防疫路該怎麼走？指揮中心從未提出方針，相較疫情初期，指揮中心常強調「防疫都建立最壞的打算上」，在疫苗採購上，卻只有「最好的打算」。

明年第四季 盼群體免疫

全球疫苗研發競賽中，輝瑞／BNT疫苗、莫德納疫苗、牛津／AZ疫苗領先群雄，台灣疫苗採購戰上，透過COVAX平台及與藥廠直接接洽爭取BNT疫苗及牛津疫苗，COVAX疫苗量計算模式為當地人口總數一至五成，換言之以一人接種兩劑計算，台灣可爭取460萬至2300萬劑，莊人祥不願透露簽約疫苗數，僅強調若COVAX「守信」，台灣最快可在明年第一季開打。

「遊戲規則都是他們（指揮中心）談，等真的拿到疫苗再說吧！」前疾管署長蘇益仁悲觀認為，歐美日本等強國用剩的疫苗才會給COVAX，能取得的數量勢必少之又少；台大兒童醫院院長黃立民也說，若連身為「大盤商」的藥廠都爭取不到，COVAX只是「中盤商」更沒希望。學者已不只一次委婉提醒，依照過去大流行時疫苗分配經驗，東南亞總是敬陪末座。

黃立民進一步表示，不論輝瑞、BNT或莫德納三大藥廠，明年疫苗產能都是上億計算，即使明年各國搶疫苗，「但台灣要的3000萬劑真的只是小數字」，只要開價漂亮就能爭取。黃對於國產疫苗期待低，認為明年上市機率低，不如先著眼國際疫苗。

中國醫藥大學附設醫院副院長、專家諮詢小組成員黃高彬指出，台灣疫苗採購能否達標，要看各國搶購程度，搶得到什麼疫苗很難說。但他對國產疫苗比較樂觀，估計若順利做完第二期臨床，最快明年中有機會開打。