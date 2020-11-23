新冠重症台商自費包機回台！指揮中心開特例

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。(記者邱宜君／攝影 )

中央流行疫情 指揮中心今公布新增一例自迦納境外移入之確診病例，為一名50多歲本國籍男性（案619）。此例為台灣 人在海外確診尚未轉陰，就自費以醫療專機回國的首例，據悉，這名個案甚至還在重症中。

因個案並不符合目前海外國人確診後返台的規定，若不是台灣允許他申請醫療專機，而且他也付得起醫療專機費用，原本是無法回台的。

根據指揮中心今年五月公布之規定，境外確診個案須至少符合下列條件之其中一項，包含「發病日至登機日已逾2個月，且症狀已緩解」或「距發病日已達10天，且取得2次新冠病毒陰性證明」，才得搭機返國。

據了解，這名台商在的家屬與政院高層關係良好，向外交部、行政院求助後，由政院要求指揮中心必須設法安排他回來。據悉，指揮中心也對此傷透腦筋，最近提到秋冬專案將允許海外確診國人申請專案返台，很可能也與已開此先例已開。

指揮中心發言人莊人祥表示，案619今年2月至迦納經商，10月下旬曾接觸確診個案，因有返臺探親需求，11月4日於當地進行採檢，11月5日檢出陽性確診。

莊人祥表示，個案原於自宅隔離，但後續出現呼吸短促、胸悶、發燒等情形，11月11日送至當地醫院治療，因病情加重，期間完成國際緊急醫療專機轉送國人返國就醫申請作業。11月20日個案搭乘國際緊急醫療專機抵臺，入境後即後送就醫，經採檢通報於今日確診。

莊人祥表示，個案目前住院隔離治療中。由於個案搭機至返國後送就醫期間之接觸對象均為醫護人員，且均有適當防護裝備，因此無須匡列為接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計107,538例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含106,076例排除)，其中618例確診，分別為526例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、549人解除隔離、62人住院隔離中。