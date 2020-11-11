台薪資成長連3年停頓 藍灰領「疫」枝獨秀

受到肺炎疫情的影響，今年平均年薪總額64.1萬，只比去年增加5000元，增幅0.7%。 (本報資料照片)

104人資學院最新發表2020-2021「台灣 地區薪資福利 調查報告」，今年參與調查的企業1137家，提供207個代表職務，職缺數和薪資都創5年來最高，但疫情 壓抑下，平均年薪總額僅較去年增加5000元(台幣，下同，約174美元)，達64.1萬元，年增幅僅0.7%，已連續3年停滯；此外，平均月薪的整體調薪率2.9%，創5年新低，並首度跌破3%。

104人力銀行資深副總暨人資長鍾文雄指出，受到肺炎疫情的影響，今年平均年薪總額64.1萬，只比去年增加5000元，增幅0.7%。在起薪方面，新鮮人起薪微幅成長，學士3萬1227元，年增756元；碩士3萬5661元，年增 446元。

104人資學院的「薪酬福利調查報告」中發現，當前最夯是高薪的「藍灰領」，今年營建業熱門。營建業主管年薪百萬，技術員年薪漲幅可達13%。

根據統計，四大產業中，傳統製造業薪情最差，調薪率僅2.7%，電子製造業、一般服務業2.8%，知識密集服務業調薪3.2%。鍾文雄分析，企業調薪時間多為農曆春節前後或年中(7月)調薪，全球疫情尚未穩定，企業多採取保守政策緊縮人力成本。

不過，「藍灰領」表現不俗，甚至大勝白領。6種藍灰領職缺年薪總額高於全體平均，其中4個與營建相關(營建主管、工地監工/主任、營造工程師、水電工程師)，反映近期房地產火熱。104人力銀行11月線上工作數，營建相關產業增幅更達41%。

今年薪資受傷慘重的職務類別，首推「電話行銷」。根據調查，因電商普及，壓縮電話行銷人員的業績，電銷人員年薪總額大降27%。身處疫情重災區的餐飲類相關儒西點／糕點師、中餐、西餐廚師2020年薪皆為負成長。