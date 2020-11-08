不敵虧損！慰安婦博物館暫休館 將遷址明年4月重開

台灣第一座慰安婦博物館「阿嬤家—和平與女性人權館」將於10日租約到期後暫時休館。（記者曾吉松╱攝影）

連兩年營運虧損，加上今年疫情 衝擊，台灣首座慰安婦博物館 「阿嬤家—和平與女性人權館」將於10日熄燈暫別，遷館至台北市承德路三段的新址，預計明年4月重新開張。屆時將以小型博物館方式重現阿嬤家，除定期文物輪展，也會走入校園與社區，到各縣市推動性別人權展示或教育。

阿嬤家昨舉辦休館記者會。婦援會執行長杜瑛秋表示，門票等收入，遠無法負擔租金 、人事成本等支出，連兩年累計虧損超過600萬元（台幣，下同，約20.9萬美元）。今年雖減少開支至每月60萬元，但受疫情影響，截至6月，僅1414人次參訪，直到阿嬤家將熄燈的消息曝光，7月後的參訪人數才大大提升，光7月就約1700參訪人次。

杜瑛秋說，先前雖透過文化部、台北市政府協助，找到幾處新館址評估，但考量屋況、裝修費用等，基金會只好自行上租屋網尋屋，直到上周才確定簽約，新家坐落於承德路3段32號5樓，鄰近民權西路捷運站；此外，她也提到，新址租金6萬6000元，比原估算還少，阿嬤家對外募資目標金額也從300萬元降至200萬元。

她指出，阿嬤家新館約60坪，除定期文物輪展、史料專業典藏分類，婦援會也將申請經費、募款外展至各縣市。

杜瑛秋透露，阿嬤家將推出適合小學三年級以上學生閱讀的「蘆葦花開」繪本，透過孫女與阿嬤的對話，勾勒出慰安婦阿嬤的心境與創傷，繪本將於今年底完成、明年出版，盼藉此將慰安婦議題傳遞到不同年齡層與族群。