遠見高峰會/袁岳：高科技和大數據，是新消費革命的浪潮！

零點有數創辦人袁岳。(圖：遠見雜誌提供)

疫情 的衝擊讓電商 更逆勢崛起，「零點有數」創辦人袁岳更看好這波新消費革命的浪潮，將是未來市場的關鍵。

隨著疫情的衝擊，全球各大產業都受到了程度不一的衝擊，也大大改變你我習以為常的生活模式，但唯有電商似乎在這波浪潮中逆勢崛起。

2020第18屆華人領袖遠見高峰會（以下簡稱2020遠見高峰會）邀請零點有數創辦人、中國 商業研究諮詢的開拓者袁岳，他不僅擁有美國哈佛大學公共管理碩士、北京大學社會學博士，還同時擁有媒體人、企業家、學者、作家和慈善家等多重身分。

雖然今年因為疫情之故，袁岳無法親自出席2020遠見高峰會，但誠意十足的他，還是針對「疫後大陸新經濟 新消費時代來臨」主題預錄一段精彩影片，暢談疫情後，中國在線新經濟全新的發展和態勢。

疫情讓人們有時間，審視自己的消費質量

袁岳分享，在全球疫情和國內疫情的情勢下，他對未來的產業形式有幾個基本的判斷。首先，因為中國經濟整體復甦和增長的狀況還是比較強勁，市場消費還是保持旺盛的態勢，而且每季都穩健上升。

比方說，在十一長假的遊客總量、消費總量與去年成長相比，都是增長了50％至70％。

他分析，因為在疫情期間，對消費的轉型是個非常強的刺激，大量的人們花了大量的時間宅在家裡，遠程的溝通、遠程的開會、工作，「人們有更多時間，審視自己的生活品質和消費質量。」

此外，尤其疫情期間，刺激了人們對健康意識的關注。袁岳認為，此刻是新消費革命的開端，無論從股市、資本投向、創新創業項目的角度來說，消費端的活躍是顯而易見的，包括食品產業、家電、美妝等行業，都表現得非常亮眼。

品味變了！新消費革命浪潮崛起

他表示，新消費革命是個很大的發展。在過去十年來，所謂的Direct-to-Consumer（直接對消費者）是個很大的變革，消費者所欣賞和認可的產品領域發生了很大的變化，一定程度上顛覆了過去由單一大廠壟斷的市場，並在每一個領域提供了更多變化、更嶄新的技術。

而這當中的革新，實際上就是交互設計和大數據的應用，這也意味著過往一般分開來看的科技創新、文化創新、服務創新和金融創新等概念共同交融，成了新消費革命的浪潮。

袁岳分享，未來新一代的消費品，會持續快速的再上升，對於中國「內部大循環」的需求，是個很大的促進。

畢竟，中國在過去，廉價消費品在物聯網與電商的鋪設十分廣泛，「在面對新一代消費品革命推動的情況下 ，我們預期中國產品和中國技術，以及Made In China的全球影響力，在未來五年會達新高。」

他表示，若把整個消費品看做是一個經濟的前端，那後端發生的重要革命，就是高科技和大數據帶動的整體營運模式的變革。

而這個領域，就是智慧經濟，像是智慧經濟的發展、智慧政策的發展，甚至智慧型製造業的崛起等，這是未來非常重要的關鍵。(轉載自2020遠見高峰會)