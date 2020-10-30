蔡英文挺同掀波 祈禱早餐會20年來首停辦

國家祈禱早餐會自今年首度取消。圖為蔡英文總統（中）去年出席國家祈禱早餐會，接受牧師的祝禱。(本報資料照片)

原訂今天舉行的第20屆國家祈禱早餐會，因蔡英文 總統日前邀請民眾參加明天同志大遊行 引發爭執，最終籌委會宣布取消今天的祈禱會，這也是國家祈禱早餐會自2001年舉辦以來首度取消。

籌備會昨天傍晚發聲明表示，由台灣 眾教會同心籌辦近一年，並獲蔡英文允諾參與，原訂於10月30日舉辦第20屆國家祈禱早餐會，在獲悉蔡總統公開號召民眾於10月31日參與同志遊行活動後，引發了教會內部不同意見與討論。

在無意引發各界因意見不同所可能帶來的對立，於28日告知蔡英文此一顧慮，並蒙蔡總統於隔日透過管道表達尊重與理解，「對蔡總統積極顧念不同意見，並不願為社會或教界帶來任何撕裂與傷害的回應，表達肯定與感謝。」但為避免不必要誤會，也基於教會對不同價值觀恆久忍耐與恩慈的信念，決定停辦第20屆國家祈禱早餐會。

據了解，籌備會內部以新店行道會牧師張茂松為主的部分人士，不滿蔡英文邀民眾參加同志大遊行，提出「建議蔡總統不必到場，另委派政府官員出席即可」建議，總統府之後發聲明表示不樂見籌辦團體為此紛爭，總統婉拒出席，也不另委派代表與會。

台灣基督長老教會拒絕為該籌備會的聲明背書，決定不參加，籌備會備感壓力，最後宣布取消國家祈禱早餐會。