黑白集／砍蔣銅像卻設日皇碑 不錯亂？

親日團體「櫻花返鄉會」以陽明山國家公園管理處今年曾贈送緋寒櫻苗赴日本皇室為由，向政府表達希望在陽明山立起一座「昭和天皇緣之櫻」紀念碑。(本報資料照片)

親日團體「日本 櫻返鄉會」欲在陽明山設「日皇碑」，遭台北市政府拒絕。綜觀此事始末，瀰漫濃濃「殖民崇拜風」和「轉型正義雙標」，凸顯部分台灣 人光怪陸離、自我矛盾的意識形態。

「設日皇碑」僅是整齣荒謬劇的一節。該團體去年為祝賀日皇德仁即位，特地送上櫻花、瑞竹和榕樹苗木作為賀禮。近百年前，裕仁親王以「殖民地宗主」身分來台視察，曾在三地栽種這三種植物，可見其象徵意義。

這若只是民間活動也罷，但那項贈禮卻得到內政部營建署大力配合，駐日代表謝長廷更親自出席致贈典禮。後來成為昭和天皇的裕仁，就是發動太平洋戰爭、把數萬台灣子弟送上戰場當砲灰的元凶之一。民進黨 政府積極參與，豈不如同殖民地向宗主國進貢？而台灣主體意識何在？

試想，若無去年政府帶頭「上貢」，親日團體豈會有立碑的非分之想？蔡政府成立促轉會，標榜清除「威權象徵」，三年前陽明山的蔣中正銅像即曾遭斷頭厄運。而今，同一地點若要立日皇碑，豈不錯亂？日本統治台灣難道不威權？

這齣戲看似完結，實則未必。去年上貢的榕樹、瑞竹分別取自台南、屏東，兩地都是民進黨執政，且無「國家公園」當拒絕理由；「日皇碑」是否改在這兩地落腳，大家拭目以待。