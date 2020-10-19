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普悠瑪出軌認定多重因素 家屬拒簽「保密切結書」

記者吳姿賢、陳熙文／台北19日電
普悠瑪事故受難者權益保障協會理事長董小羚（右）與替代役男家屬林小姐（左）等人，18日拒簽「保密切結書」。(記者黃義書／攝影)
普悠瑪事故受難者權益保障協會理事長董小羚（右）與替代役男家屬林小姐（左）等人，18日拒簽「保密切結書」。(記者黃義書／攝影)

台鐵普悠瑪列車2018年10月21日出軌翻覆釀18死，國家運輸安全調查委員會今天將公布最終調查報告，但取消原定記者會，只在網路發布。運安會昨先與家屬「閉門會議」說明報告內容，會前卻要求家屬簽署「保密切結書」，不得對外洩漏任何聽到的內容，引來家屬批評「搞小動作」，紛紛拒簽。

昨會議全長四個半小時，運安會費時兩小時重新描述翻車經過後，才說明整起事故肇因調查，認定是由「多個客觀因素串起」，沒有單一原因，包括台鐵零件故障等問題。

運安會昨也向家屬證實，日商交給台鐵的保養手冊提及主風泵須預防過熱，但台鐵六年來完全沒有保養，也是事故原因之一。

主風泵六年沒保養

但家屬昨一進入運安會就被要求簽署「保密切結書」，家屬一度拒絕上樓開會。切結書載明，家屬不得對任何人、團體、組織，透露與案件相關的意見及言論，若對外揭露調查資訊須負法律責任，還援引法條，指違法洩密最高可處300萬元台幣。

一家八口罹難的董家大女兒董小羚說，運安會工作人員要求「不准將聽到、看到的報告，對記者講任何看法」。她說，調查都已結束，「為何家屬不能說出對調查結果的看法」。運安會說，運輸事故調查法規定，除了指定發言人及網站公布資料，參與人員不得對外揭露任何調查資料，飛安會時期就是相同作法，並非針對此案。

運安會原定今舉行記者會對外說明最終調查報告，但由於時機點敏感，相當接近事故兩周年，外傳引發行政院關切，認為會導致家屬傷痛，要求運安會取消，創下重大交通事故取消最終調查報告記者會的首例。

普悠瑪罹難者邱姓替代役男的林姓阿姨批評，等了700多天，好不容易才等到最終調查報告，記者會停開原因卻是「怕家屬難過」，這理由太牽強，無法接受。董小羚質疑，運安會也許是礙於行政院的壓力，「還把帽子扣在家屬頭上，說我們會難過？」她強調，調查報告早晚都必須公布，跟家屬心情無關。

運安會主委楊宏智昨主持家屬說明會議，據轉述，家屬在會中要求舉辦記者會以昭公信，楊宏智表示「要開還是可以開」，但不用趕著今天開。

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