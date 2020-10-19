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陽明山建日皇紀念碑 北市府「去意識形態」擋下

台灣新聞組／台北19日電
親日團體希望在陽明山建立一座與日皇居附近同款碑遙相呼應的「櫻之緣」紀念碑。（記者洪哲政／翻攝)
親日團體希望在陽明山建立一座與日皇居附近同款碑遙相呼應的「櫻之緣」紀念碑。（記者洪哲政／翻攝)

由台日兩地人士組成的「櫻花返鄉會」，日前以陽明山國家公園管理處今年曾贈送緋寒櫻苗赴日為由，表達希望在陽明山贈立一座「緣之櫻」紀念碑，並盼在明年花季前完工，以便與日本皇居附近同款碑遙相呼應。但台北市府官員表示，「為什麼要在我們的國土設立日本天皇的碑？」轄管的工務局公園路燈工程管理處已拒絕。

對於「櫻花返鄉會」盼在陽明山設立「緣之櫻」紀念碑，陽明山國家公園管理處表示，並未同意設置。陽管處長劉培東表示，「櫻花返鄉會」提出的需求是民間交流活動，陽管處評估認為國家公園不太適合設置相關紀念碑，因此未同意，並提供另一接觸窗口，建議洽詢北市府。

北市公園處解釋，北市府針對市轄公園都有既定規畫，因該團體至現場會勘，公園處管理所獲報，即至現場了解，當場表明「不適宜」，婉拒對方在陽明公園設碑的建議。

公園處表示，現在北市公園盡量做到「去意識形態」，鑑於2017年發生陽明山國家公園辛亥光復樓前蔣中正銅像事件，大家政治立場不同，傾向不在公園立碑；若要立牌或立碑，會以公園興建及導覽解說為主。

本報系記者曾查詢「櫻花返鄉會」聯絡人杜俊賢，杜表示該會台灣會長為前政務委員黃石城，在日則為前首相安倍晉三之母安倍洋子，日方有意贈碑。

根據「櫻花返鄉會」提供相關單位的贈碑資料，該會今年初將1923年日本昭和天皇（當時為皇太子）視察台灣，在陽明山所種櫻花樹分株，由內政部營建署代表將35株竹子湖的山櫻花送回日本栽種，藉此祝賀德仁天皇登基。

該會指出，日方為感謝台灣，決定在東京皇居北之丸公園建置「緣之櫻紀念碑」園區，明年3月將由皇室及內閣要人主持揭碑儀式，因此該會也希望在陽明山「花季賞緋寒櫻常至處」，建立同款紀念碑，遙相呼應。

但「櫻花返鄉會」昨天發出聲明表示，該會尚在探訪各處，評估實施可能階段，從未向任何單位提出申請，且該會尚未決定立碑處，「何來指定在陽明山？」「何來被北市府擋下拒絕之事實？」而該會在台欲贈立之碑，也無「昭和天皇」字眼。

日本 台灣 內政部

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