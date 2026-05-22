郵局物流危機未解 工會揭智慧園區設備失靈、基層瀕崩潰

中華郵政董事長王國材（右三）日前視察中華郵政A7物流園區。(中華郵政提供)

A7郵政智慧物流園區之亂延燒近兩個月，中華郵政總公司多次向民眾道歉，對外聲明已內部檢討，找出問題癥結，會儘速改善，然而台灣郵政產業工會表示，近日接獲A7同仁反映，總公司向北台灣郵件處理中心施壓，要求掛號信件於周末出清，中心高層倉促決議要求明天、下周六連續兩個周六「強制輪流加班」並製作指定加班名單，命令名單框列的同仁配合出勤，直到積壓之掛號信件總量顯著降低，恢復以往由全國基層共同撐出的「今日寄，隔日到。」高效率服務，經A7基層強烈反彈，才臨時取消該項措施。

台灣郵政產業工會認為，總公司從未真實面對郵件分揀機有效性不足的重大缺失，僅不斷以共體時艱為由，面對倉促上路導致的A7之亂，先動員北部其它單位同仁協助，再變本加厲無視法律規定命令強制加班，以犧牲基層方式為高層一系列錯誤決策善後，充分展現中華郵政過往「今日寄，隔日到」高效服務表象下，就是犧牲全國基層郵工權益支撐出來的不合理結果。

台灣郵政產業工會重申，總公司、各責任局及轄下各單位均應依法尊重勞工加班自主意願，不得違反勞基法第42條規定，且依勞動部解釋，休息日與例假日如有調整，須經勞工同意，不得由雇主單方面變更，即便公司已透過工會或勞資會議取得變形工時或加班制度同意，仍不代表可逕自臨時更動個別勞工班表，若公司主張勞工已同意，應由公司負舉證責任。

此外，中華郵政企業工會也發長文批評A7物流園區的轉型危機，批評目前A7物流園區正遭遇系統性危機，不單純是「人員對設備不熟悉」的磨合期問題，而是涉及了人力調度失當、管理失序、設備失靈的深層管理體制缺陷。包括智慧設備失靈，現場同仁與各局處回報的實際狀況，這套自動化分揀設備，在實務運作上出現了嚴重的條碼讀取率低下、系統合流瓶頸以及嚴重的卡信問題，甚至在分揀過程中，因為機械推力或軌道設計不當，導致民眾的信件與包裹遭到損毀。

此外，中華郵政企業工會說，為配合倉促上線的智慧化運作後，目前一般掛號信件與司法文書的封發作業延遲極其嚴重，原本兩三天內應送達的信件，竟出現延誤1周才能送達，導致中華郵政百年來賴以生存的「社會信任」，正隨著郵件的積壓，快速流失。

中華郵政企業工會表示，加上郵局多年「精簡用人」政策，在這次惡果現形 ，因平時編制就已經缺人、缺很大的緊繃狀態下，A7 一旦出包，地方基層只能配合支援政策抽離現員前往支援，「挖東牆補西牆」的決策彰顯了公司經營管理上的漏洞。

且因狀況頻頻，中華郵政企業工會表示，客訴蜂擁而至，最後都是第一線同仁成為無辜的擋火牆，第一線同仁在身心不堪負荷的情況下，還要被迫配合高強度的超時加班來勉強消化郵件，基層哀鴻遍野，身心皆瀕臨崩潰。

中華郵政企業工會要求，應適度調節A7處理量能，重整流程動線與現地訓練 ，且公開向社會大眾致歉，開設專線並建立延誤補償機制 ，同時立即停止「挖東牆補西牆」的人員抽調，加諸人員工作負擔，並嚴格落實勞基法保障，提供實質的超時加班補償與身心關懷。郵局高層也應藉此機會，全面重新評估全台外勤、內勤及智慧物流園區的中長期人力需求。

中華郵政企業工會說，在接下來的人力招募中，必須實質增加員額編制，把過去幾年砍掉的人力儘速填補至核定員額，如此才能應對未來更龐大的電商物流業務。最後，也應建立「勞資共同監督機制」，讓工會實質參與A7優化進程，要求郵政公司與A7物流園區管理層，必須定期與郵政工會召開「A7物流園區營運優化勞資滾動式檢討會」。