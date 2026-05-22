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台中研院也改院徽 遭疑切斷歷史 院長：新舊兩套字體併行

台灣新聞組／台北22日電
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中研院2020年針對品牌識別新增形象識別，中研院21日強調，是因應科普推廣、新平...
中研院2020年針對品牌識別新增形象識別，中研院21日強調，是因應科普推廣、新平台出現而增強視覺效果，且也並非改掉舊識別，而是兩者併行。圖為當年新增的形象識別。（中央社）

台電花96萬（台幣，下同，約3萬美元）把台電logo的于右任字體改成聶永真設計引發爭議。立委羅智強昨天於立院質詢中研院院長廖俊智，指出2022年中研院也花了104萬元（約3.3萬美元）設計一套新的字體。他質疑中研院院徽多年來始終使用創院院長蔡元培的字體，為什麼還要花公帑設計新的字體，質疑此舉為「切斷歷史，改變院徽」。

羅智強指出，中研院原字體由首任院長蔡元培設計，至今沒有任何問題，也可用於印刷、網路介面等，甚至連今日委員會資料上的「中央研究院」5字也沿用該字體，但中研院竟花費104萬設計新字體，完全無法理解更改必要性何在。

「完全不是事實 ，」廖俊智表示，中研院並未改變蔡元培字體的院徽，目前是採兩套字體並行，104萬也不只是改字體，而是整體視覺形象的優化。

廖俊智解釋，兩套並行的原因，是因為書法字體印小便會模糊無法呈現，很多運用不方便；104萬也不只是改字體，而是視覺形象的優化。羅智強則不斷強調，是不是浪費公帑，「讓社會公評」。

立委羅廷瑋質詢時，廖俊智也再度表示，新的字體並非改變院徽，而是優化形象視覺系統如網路主視覺、跟院徽毫無關係；並重申中研院沒有捨棄蔡元培墨寶，而是兩套系統同時存在，用意在維護人文傳統同時兼顧現代應用需求，絕非是要切斷歷史脈絡。他強調，自己的書法雖然寫得不好、但對書法很有興趣，祖先也是書法家。

立委羅智強21日於立院質詢中研院院長廖俊智，指出2022年中研院也花了104萬設...
立委羅智強21日於立院質詢中研院院長廖俊智，指出2022年中研院也花了104萬設計一套新的字體。廖俊智強調，兩套字體並行。 （記者陳宛茜／翻攝）

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