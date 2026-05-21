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台灣首富換人做 國巨董事長陳泰銘 擠下鴻海郭台銘

台灣新聞組／台北21日電
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國巨董事長陳泰銘。（本報資料照片）
國巨董事長陳泰銘。（本報資料照片）

台灣首富換人。根據富比世（Forbes）即時富豪榜，國巨董事長陳泰銘登上台灣首富寶座。根據富比世最新資料，陳泰銘以156億美元個人淨值，超越鴻海創辦人郭台銘的150億美元，成為台灣首富。陳泰銘在全球富豪中排名第186，郭台銘則是全球第199。

被動元件大廠國巨，近來股價強勢飆漲，今年迄今漲幅高達125%。

台灣第3至第10名富豪依序是林百里（140億美元）、鄭崇華（133億美元）、蔡明介（92億美元）、張忠謀（91億美元）、蔡明忠（83億美元）、蔡明興（80億美元）、張聰淵（69億美元）、蔡宏圖（69億美元）。

AI驅動被動元件需求勁揚，國巨成為大贏家。國巨搭上AI時代引動被動元件需求爆發列車，公司看好歷經八年整併之後，隨著AI快速發展，「新國巨」今年迎來轉捩點，已經準備好迎接數年榮景。

陳泰銘日前於「國巨AI高峰論壇」直言，目前AI革命僅是「第二局上半」，還有很大的發展空間，隨著AI伺服器與高效能運算需求快速擴張，國巨產品切入關鍵供應鏈，營收貢獻持續提升。

業界指出，AI伺服器需求爆發，高階積層陶瓷電容（MLCC）、鉭電容和超級電容扮演重要角色，用量同步激增。國巨是台灣被動元件廠當中，產品品項最齊全，掌握全系列AI必備的被動元件大贏家。

隨著被動元件用量激增，帶旺國巨出貨可期。國巨統計，目前約75%營收來自AI、車用、工規、醫療及國防航太等高門檻應用，其中，AI相關營收占比約15%，並持續成長，產品結構亦明顯優化，高端感測器與鉭質電容占比同步提升，成為AI伺服器關鍵元件。陳泰銘重申，儘管被動元件在AI系統物料清單（BOM表）占比不到1%，但隨「Content per box」提升，用量快速增加，帶動實質需求放大，國巨經歷多年轉型，已從以價格競爭為主的標準品供應商，轉型為提供高附加價值解決方案的企業，「國巨在AI所有應用領域絕對不會缺席」。

鴻海集團創辦人郭台銘。(記者蕭君暉／攝影)
鴻海集團創辦人郭台銘。(記者蕭君暉／攝影)

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