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桃機麥當勞太好吃？旅客不甩導遊奪命追魂叩遲不登機 下場慘

桃機麥當勞太好吃？旅客不甩導遊奪命追魂叩遲不登機 下場慘

記者楊德宜／台北即時報導
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網友爆料有旅客為享用麥當勞遲不登機，該航班將未登機的旅客行李退回後起飛。 (示意...
網友爆料有旅客為享用麥當勞遲不登機，該航班將未登機的旅客行李退回後起飛。 (示意圖／AI生成)

旅客跟團出遊，雖有領隊、導遊全程「呵護」，但務必注意飛機不等人。一名台灣網友在Threads社群平台發文，搭機時班機遲未起飛，才知是同機有旅客竟還在航廈的麥當勞吃東西，即使導遊奪命追魂叩仍沒出現，於是該航班將未登機旅客「拉行李」後起飛，機上的團員都笑了。其他網友表示，「出發前雷包就被丟掉了，同團應該很慶幸」、「還好能在機場提早拉掉，不然出了國就只會讓這種人耽誤大家的行程」。

一名網友在桃園國際機場搭機，登機時飛機已經到了起飛的時間，卻遲遲未起飛。他聽聞導遊一直打電話催促，未料未登機的團員竟還在麥當勞吃東西，讓他好奇「二航的麥當勞有比較好吃嗎？」後來該班機將未登機的旅客辦理「拉行李」，遲到者無法再登機，「同團的知道他們為了吃麥當勞而沒有上飛機，整個笑爛，但好像還是有靠背一下導遊。這種心情很適合出遊」。

有網友在同1班機上，PO出導遊和空服人員苦守登機門的照片，「難得遇到的大場面，沒想到是為了麥當勞，導遊已經盡力死守艙門了」。

網友討論，「他們應該以為已經報到過安檢了，遲到登機也會等他們」、「飛機可以把遲到的人丟掉，導遊可不能亂丟人，還好航空公司先把它們丟掉了」、「這麼不守時的團員真一起玩的話，導遊可能一直都在找人」、「希望客人不要事後才在哭天喊地，千錯萬錯都是領隊、旅行社和航空公司的錯」。

也有網友說，「我很佩服機場人員，可以快速找到行李拉掉」、「原來是桃園機場一日遊」、「身為常常經過桃機的人，二航的麥當勞真的比較好吃」、「我朋友之前要來沖繩參加我婚禮時，也因為在機場吃了麥當勞，然後全家行李也是被拉掉，上不了飛機，所以我想，桃園機場的麥當勞應該是很好吃」、「我有跟朋友曾在航廈聊的太開心忘了入關時間，飛機飛走了，本團大概9個人被退關」、「這種不重視時間只會要求航空公司體諒的人，真的很恐怖」。

對於該團導遊死守艙門的行為，網友表示，「導遊憑什麼擋關門」、「阻礙飛機艙門關閉屬於嚴重的危害飛航安全行為」、「導遊必須做做樣子，將來這些刁民去投訴的時候，才有本錢反擊」、「飛機是機長跟運營決定等不等，可憐的導遊守著門沒用的」。

麥當勞 桃園國際機場

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