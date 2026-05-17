台科技部前部長「多重器官衰竭」上葉克膜 甦醒時兩件事讓他極度恐慌

陳良基透露自己日前經歷了生死一線間的生命大搶救，剛出院的前幾天，都還得靠助行器行動。（翻攝陳良基臉書）

台灣科技部前部長陳良基 在臉書透露，自己日前經歷了生死一線間的生命大搶救，所幸醫療團隊在加護病房內出動包含葉克膜、緊急插管與洗腎等各項急救手段，經十天密集救治順利穩定病情，如今他已可徒步行走。許多人被他的遭遇嚇到，紛紛留言，「大難不死，必有後福，代表國家和家庭還需要老師」。

陳良基說，從來沒有想到，只是一個自己覺得不是很嚴重的急診，居然演變成生死一線間的生命大搶救。在加護病房的前幾天，他一直處於昏迷狀態，聽家人轉述，他們是半夜被急扣回來加護病房簽署腦部掃描同意書，因為神經系統也被攻擊了，引起嚴重癲癇。

他們看到他是被五花大綁在病床。據說，當時處於多重器官嚴重衰竭，除了葉克膜之外，各種急救方法都用上了。所以，他醒來時，全身都是各種管子，被緊急插管、緊急洗腎、輸血管、鼻胃管等等。想來，昏迷期間，應該就是生命搏鬥激烈的時刻。

他兒子們也坦承，他們都覺得，可能過不了關了！很幸運，他甦醒後，似乎醫療團隊已幫他搶回生命主導權，各項生命指標不僅不再滑落，而且很快的穩定和回升。在加護病房十天後轉一般病房，一週前順利出院。剛出院的前幾天，都還得靠助行器行動，但這兩天，已可徒步在社區山邊小徑走走。

醫師說，他實在很萬幸，除了插管的喉嚨傷害需要多些時間恢復之外，其餘器官看來都可恢復。他覺得，也可能跟平日一直跟著台大EMBA門外社定期練跑，維持一定體能也有關係！

他說，他在加護病房剛甦醒時，有兩件事讓他極度恐慌。第一是，他的太太怎麼辦，他答應要照顧她一輩子，怎麼可以自己先倒下了？第二件事是，他的新書就快完成了，之前一直拖拖拉拉的，怎麼沒有多用點心，心裡很後悔。他想要做的傳承無法實現了？還好，現在他還有機會把責任做完！

許多朋友紛紛留言，大難不死，必有後福；代表國家和家庭還需要老師，上帝拜託老師要留下來；也有人這才明白原來生病了，想說一直沒看到貼文。還好上天保佑，平安渡過，「希望您永遠健康 ，期待新書發表。」