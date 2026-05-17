師承國寶楊秀卿… 吳栯禔創台灣唸歌館 傳承說唱

台灣唸歌館館長吳栯禔師承唸歌國寶楊秀卿，如今唸歌已成她身體的DNA。（記者林佳彣／攝影）

台灣唸歌館館長、遇禔唸歌傳唱藝術團長吳栯禔師承唸歌國寶楊秀卿，她身為「關門弟子」，近年力推台灣獨有的傳統說唱藝術，不只創立台灣唸歌館、四處表演，在縣內三所國小推廣、免費開設成人班，期盼每個台灣人心中都有一項台灣文化。

49歲吳栯禔從小喜歡跳舞，夢想成為舞蹈家，因緣際會得知甫成立的蘭陽戲劇團招考，16歲便成為初創團員，開始唱歌仔戲，跟著老師學唱功、練身段。

她2017年曾到國立傳統藝術中心欣賞「楊秀卿說唱藝術團」的藝生表演，2019年恰巧得知傳習計畫在招考藝生，當下決定報考，但因沒學過月琴，考前甚至抱琴找前輩補課，第二次才如願考上。後來如願成為楊秀卿門下弟子，但當時楊秀卿年邁，身體狀況不如以往。

「楊老師曾感嘆地說，妳怎麼這麼晚來學，我講話不清楚也不能好好教」吳栯禔回憶，儘管相識晚，她仍努力在老師口傳心授下學習唸歌精髓，期間也參與楊秀卿說唱藝術團「呂蒙正」、「乞食開藝旦」等演出。

有感於楊秀卿年事已高，吳栯禔在礁溪四城老宅咖啡廳「田塬 ‧城內巷」成立「台灣唸歌館」，2022年5月揭幕，也透露當時楊老師真的很想出席，但健康狀況不允許，隔月與世長辭。

「唸歌已經是我身體的DNA。」 她目前在宜蘭大溪、古亭、士敏國小教學，也開設免費成人班，培養種子學員一起推廣，也欣慰今年有學生出國交換，順利把唸歌文化帶向國際。