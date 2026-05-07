淡江大橋將成國門新名片 這一設計為了保留淡水夕照

淡江大橋是飛機降落台灣時第一個會看到的建築物，也是全世界最長的單塔斜張橋。(記者許正宏／攝影)

即將在5月12日通車的淡江大橋，成為北台灣的新地標，近期舉辦多場通車前的登橋活動也吸引滿滿人潮前往朝聖。交通部公路局長林福山今表示，淡江大橋設計成獨特的單塔斜張橋，就是為了保留淡水夕照，同時也跟淡水、八里的地形地貌融合。交通部長陳世凱今表示，淡江大橋將成為國門的新名片，是飛機降落台灣時第一個會看到的建築物，同時它也將會帶動周邊觀光發展，讓民眾不只從橋面、海面上，都可欣賞淡水美景。

廣播節目主持人黃暐瀚今邀請陳世凱及林福山上節目暢談淡江大橋通車前夕的通車典禮亮點。陳世凱表示，淡江大橋將是成為國門的新名片，它是飛機降落台灣時第一個會看到的建築物，此外，也是全世界最長的單塔斜張橋，很值得台灣人驕傲。

陳世凱說，這陣子吸引很多民眾登橋，大家都在講自己的故事，有50年前的、30年前的，說了很久，這座橋落成後，連結了淡水跟八里之間的交通，再通車前一個月時間讓大家可以上橋、親近大橋。

林福山表示，淡江大橋落成後，在通車前系一個月辦了好幾場活動，老中青三代都有不同期待跟感觸，現在看到的淡江大橋，在民國70餘年就倡議，當時因有淡水新市鎮計畫，在關渡大橋一通車後，預估會無法承受交通，就有規劃要再蓋淡江大橋。後來蓋橋計畫一度停擺，直到李登輝總統時期，又再重啟此蓋橋計畫，但當時考量淡水夕照是台灣重要八景之一，蓋橋會遮住等，各方有不同意見，直到民國103年此計畫才再度核定。

林福山說，一般橋面受重都要單塔在中間，或是雙塔來做平衡，可淡江大橋為何會設計成單塔不對稱的斜張橋？最重要的就是保留淡水夕照，不受影響，也要跟當地淡水、八里地形地貌協調，主要就是觀音山，當時通過淡江大橋前期計畫時，環評委員要求，景觀很重要，要求國際顧問公司參與，橋型設計開國際標，就是因為景觀跟地形地貌的要求，算是國內首案。

陳世凱強調，淡江大橋通車後，未來觀光價值期待相當高，不只在橋面上，在河面上看橋更漂亮，可以坐船，目前已有2個航商申請藍色公路，未來可以繞橋營收，讓民眾可以從河面上、海面上看淡水夕照。特別的是，淡江大橋上的單柱下方有一個洞，在夏至那一天太陽要下山時，夕陽就會在洞的正中央，是絕佳的美景。

淡江大橋設計成獨特的單塔斜張橋，就是為了保留淡水夕照，同時也跟淡水、八里的地形地貌融合。(記者許正宏／攝影)

主橋設計方案採用中興工程顧問公司與札哈·哈蒂團隊的方案，爲避免破壞名列「台灣八景」之一的「淡水夕照」，採單塔不對稱斜張橋，以「寧靜的舞者」為題，流線橋型靈感則來源於一位舞者正準備起跳時的定格畫面，完工後將成為全球最長的單塔不規則斜張橋紀錄，預期可舒緩原有之關渡大橋與淡水區南進台北市的交通流量，串聯桃園航空城、台北港、北海岸，且帶動淡海新市鎮、八里區與台北港發展。

陳世凱也說，淡江大橋通車後，會帶給淡江、八里交通更好的發展，目前淡海新市鎮的人要到機場，過去要到淡水市區在走關渡大橋過去，未來可以透過淡江大橋直接到機場、林口，可以省25至40分鐘時間。