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南投捕獲「手肘長巨鼠」 體型堪比幼犬

記者賴香珊／南投即時報導
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南投埔里有民眾因家中網路斷線，找來水電師傅處理時，竟在家中捕獲一隻大老鼠。(圖／...
南投埔里有民眾因家中網路斷線，找來水電師傅處理時，竟在家中捕獲一隻大老鼠。(圖／民眾提供)

南投埔里有民眾因家中網路斷線，找來水電師傅處理時，竟在家中捕獲一隻大老鼠，從頭到尾幾乎是一個成人的手肘，實際身軀至少達25公分，由於其體型頗巨，堪比一隻幼犬，讓民眾直呼「嚇鼠人」；衛生局提醒處置清理鼠跡務必留意。

該民眾指出，由於家中Nas主機線路連續兩天被咬斷，直覺不太對勁，但還是找了做水電的友人到家裡看線，而為了要重拉網路線，整理周邊環境時，竟意外發現「兇手」，一隻體型頗巨的大老鼠竟在紙箱內休息，為此動手且成功捕獲該鼠。

而這隻老鼠不僅看起來大，抓起來更是沉甸甸的，手感粗估掂量少說一斤重，若包含尾巴從頭到尾幾乎是一個成人的手肘，實際體長至少達25公分，由於其體型頗巨，堪比一隻幼犬，民眾研判可能是從住家旁的空地跑進屋內。

由於，近期北部傳出鼠患，埔里也因停收廚餘衍生類似問題，還捕獲大老鼠，讓周邊民眾直呼「嚇鼠人」，但也討論是溝鼠或田鼠。南投縣衛生局提醒，鼠類身上恐帶有漢他病毒，該病毒症候群為人畜共通傳染病，因此處置清理需多加留意。

衛生局表示，若被鼠類咬傷或吸入接觸其尿液、糞便汙染的塵土、物體就有感染風險，清理鼠跡時應戴口罩、塑膠手套及鞋套，再以1: 9稀釋漂白水噴灑或潑灑，靜置5分鐘後擦拭，擦拭紙巾密封丟棄，再以肥皂徹底洗淨雙手，降低感染風險。

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