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不滿小姨子要賣房移民...台8旬翁縱火持斧砍人 還搶走救護車

記者袁志豪／台南即時報導
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辛姓老翁開救護車逃回住處地下停車場，下車還持斧頭與員警對峙，員警多次喝斥「刀放下...
辛姓老翁開救護車逃回住處地下停車場，下車還持斧頭與員警對峙，員警多次喝斥「刀放下！我要開槍喔」，辛仍緊握斧頭，更向員警揮舞。（記者袁志豪／翻攝）

83歲歲辛姓老翁3日與黃姓妻子妹妹口角後，竟怒而對黃婦房屋縱火，還持斧頭攻擊黃婦與趕來的二名消防人員，更搶走救護車逃逸；警方攔截圍捕，辛持斧頭對峙並揮舞拒捕，員警亮槍才將他逮捕，依放火、殺人未遂等罪嫌移送偵辦，台南地檢署今向法院聲請羈押獲准。

台南地檢署指出，檢察官訊問後，認辛涉犯殺人未遂、放火等犯罪嫌疑重大，有反覆實施同一犯罪及逃亡之虞，4日凌晨向法院聲請羈押；台南地院上午開庭訊問，認定辛僅承認部分犯行，但有羈押聲請書、扣案物等證據資料為佐證，足認辛涉犯家庭暴力罪等罪嫌疑重大。

法院審酌，辛涉犯放火燒燬現供人使用住宅未遂罪、殺人未遂罪，為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且依其事後遭查緝時反應舉動，可認畏罪逃亡規避追訴、審判程序的可能性甚高，有相當理由認辛有逃亡之虞，具羈押原因。

且依卷內事證，辛守法觀念薄弱、自我約束能力不高，有事實足認有反覆實行殺人罪之虞；參酌其犯行危害社會治安的程度，對被害人所生損害及其公共安全所生危險，權衡國家刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益維護以及辛的人身自由私益、防禦權受限制程度，認有羈押必要，裁定羈押。

台南市消防局3日上午11時1分獲報，南區新樂路一間透天民宅有爭吵聲音，還有婦人大喊「救命」，鐵捲門內冒出火跟煙，鄰居通報警消；30歲德興義消陳科文聽到無線電，自行騎機車趕往，當時52歲的黃姓婦人已被辛持斧頭攻擊砍傷，頭撕裂傷，雙膝蓋外傷。

火勢正是辛持牛奶瓶裝汽油，潑灑放火，辛看到陳趕往救火，二話不說再持斧攻擊，導致陳頭部撕裂傷、左手劃傷；33歲的永華消防隊員王奕翔隨後趕到，正在部署救火，辛竟從後方持斧偷襲，王頭部被砍傷。辛砍傷三人，搶走救護車，一路開回南功街大樓住處地下停車場。

轄區第六警分局接獲消防通報，有消防人員被砍傷、嫌犯搶走救護車，立即攔截圍捕展開追緝；辛開走救護車時未關後車門，導致駛入地下室時撞損，隨後他下車持斧頭與員警對峙拒捕，員警多次喝斥「刀放下！刀放下！我要開槍喔、真的要開槍喔」，辛仍緊握斧頭。

當員警要衝上前，辛猛力持斧頭揮舞，險象環生，最後員警趁辛不注意，噴灑辣椒水，再用警棍打掉斧頭，才將人壓制在地；據了解，辛並不住在案發現場透天民宅，疑似因妻子妹妹要移民，準備賣掉房子，還邀請姊姊一起走，他目前居住的房子也是小姨子的房產。

辛擔心小姨子要一併賣掉，將來沒地方住，老婆也要離開他，3日前往黃婦住處爭吵後縱火行兇。被辛持斧攻擊的三人意識清醒，無生命危險，送成大醫院急救；其餘消防人員於11時13分撲滅火勢，從四樓帶下屋主27歲兒子，火警並未造成人員傷亡。

辛姓老翁疑似在黃姓小姨子屋內發生口角，不滿在黃婦屋內縱火，還持斧頭攻擊趕來的二名...
辛姓老翁疑似在黃姓小姨子屋內發生口角，不滿在黃婦屋內縱火，還持斧頭攻擊趕來的二名消防人員與黃婦，更搶走救護車逃逸。（記者袁志豪／攝影）

辛姓老翁疑似在黃姓小姨子屋內發生口角，不滿在黃婦屋內縱火，還持斧頭攻擊趕來的二名...
辛姓老翁疑似在黃姓小姨子屋內發生口角，不滿在黃婦屋內縱火，還持斧頭攻擊趕來的二名消防人員與黃婦，更搶走救護車逃逸。（記者袁志豪／翻攝）

辛姓老翁疑似在黃姓小姨子屋內發生口角，不滿在黃婦屋內縱火，還持斧頭攻擊趕來的二名...
辛姓老翁疑似在黃姓小姨子屋內發生口角，不滿在黃婦屋內縱火，還持斧頭攻擊趕來的二名消防人員與黃婦，更搶走救護車逃逸。（記者袁志豪／翻攝）

消防局撲滅火勢，從四樓帶下屋主兒子，火警並未造成人員傷亡。（記者袁志豪／翻攝）
消防局撲滅火勢，從四樓帶下屋主兒子，火警並未造成人員傷亡。（記者袁志豪／翻攝）

辛姓老翁疑似在黃姓小姨子屋內發生口角，不滿在黃婦屋內縱火，還持斧頭攻擊趕來的二名...
辛姓老翁疑似在黃姓小姨子屋內發生口角，不滿在黃婦屋內縱火，還持斧頭攻擊趕來的二名消防人員與黃婦，更搶走救護車逃逸。（記者袁志豪／翻攝）

辛姓老翁疑似在黃姓小姨子屋內發生口角，不滿在黃婦屋內縱火，還持斧頭攻擊趕來的二名...
辛姓老翁疑似在黃姓小姨子屋內發生口角，不滿在黃婦屋內縱火，還持斧頭攻擊趕來的二名消防人員與黃婦，更搶走救護車逃逸。（記者袁志豪／翻攝）

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辛姓老翁開救護車逃回住處地下停車場，下車還持斧頭與員警對峙，員警多次喝斥「刀放下！我要開槍喔」，辛仍緊握斧頭，更向員警揮舞。（記者袁志豪／翻攝）

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