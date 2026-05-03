我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休也能住加州 這個溫泉小鎮生活成本友善

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

台北、新北接連傳漢他病毒病例 衛福部：建議地方組跨部門小組

記者沈能元／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
衛福部長石崇良說，防範漢他病毒及鼠患在於源頭管理，由於疫情沒有升溫，並未達到成立...
衛福部長石崇良說，防範漢他病毒及鼠患在於源頭管理，由於疫情沒有升溫，並未達到成立疫情指揮中心的需要，但會密切關注。(本報資料照片)

台北市今年1月爆發今年首例漢他病毒致死個案，為一名70多歲長者，衛福部疾管署昨也證實，新北市今年3月出現第2例漢他病毒症候群，病患經治療後已經出院。對於雙北接連爆發疫情，民眾多憂心老鼠成患及感染漢他病毒。衛福部長石崇良表示，建議地方政府應組成跨部門小組，共同防範鼠患及漢他病毒，但由於目前疫情沒有升溫，中央尚不會針對漢他病毒成立疫情指揮中心。

石崇良今參加台灣皮膚科醫學會年會2026開幕式前受訪表示，防範漢他病毒應從源頭管理，也就是處理傳播介媒的鼠患，雙北傳出感染病例，呼籲地方政府應謹慎以對，並仿照過去如南部爆發登革熱疫情時，由首長組成專案小組，並整合跨部門合作，包含環保及衛生等單位積極因應。

石崇良說，若在整合過程中，需要中央衛福部疾管署、環境部等部會協助，將很樂意協助，提供專業意見；雙北地區目前已針對感染漢他病毒個案進行疫調，如果能從源頭防制，大家都動起來，就不用過度擔心，疾管署也會與地方保持密切聯繫。

至於，中央是否會針對漢他病毒成立疫情指揮中心，石崇良說，目前疫情沒有升溫，並未達到成立的需要，但會密切關注，地方政府應持續消滅鼠患，不是等到疫情升溫時再來處理。

疫情

上一則

離婚被討百萬元分手費 台男想起結婚「這細節」恢復單身免賠

延伸閱讀

柯文哲深夜赴醫院電人？衛福部長怒批「不良示範」

柯文哲深夜赴醫院電人？衛福部長怒批「不良示範」
巴沙迪那小學爆百日咳群聚 4例確診

巴沙迪那小學爆百日咳群聚 4例確診
涉武漢病毒所案 佛奇顧問被控隱匿聯邦紀錄遭起訴

涉武漢病毒所案 佛奇顧問被控隱匿聯邦紀錄遭起訴
幼兒高燒4天後全身紅疹 醫揭「玫瑰疹」關鍵徵兆 與麻疹差異一次看

幼兒高燒4天後全身紅疹 醫揭「玫瑰疹」關鍵徵兆 與麻疹差異一次看

熱門新聞

中國中央電視台新聞報導，國軍退役少校艦長呂禮詩與共軍軍艦上的一名解放軍海軍交流時說道，「解放軍海軍已經準備好了，足以迎接一切挑戰，捍衛祖國的海疆安全。」(圖／截自央視新聞影片)

台灣退役少校呂禮詩在中國發言惹議 退輔會譴責

2026-04-26 09:28
史瓦帝尼國王專機，機身編號3DC-SDF， 本圖為2022年照片。（本報系資料照）

兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機

2026-05-02 08:15
中廣前董事長趙少康。(本報系資料照)

趙少康重轟國民黨中央：要開除韓國瑜 先開除我

2026-04-29 08:58
洛克希德馬丁製造的F-16戰鬥機。(路透)

洛克希德馬丁：最快「本周」開始交機給台灣跟這國

2026-04-23 12:21
涉共諜案的7名軍士官被告遭橋頭地方法院裁定繼續羈押。（本報資料照片）

涉共諜 航特部少校等9軍士官遭訴 不法所得估506萬元

2026-04-15 02:23
陸軍對美採購108輛M1A2T戰車，最後1批28輛昨（26）日運抵台北港，今日凌晨由民間拖板車運往接裝部隊。圖/讀者陳國銘提供

美最後一批28輛M1A2T戰車昨抵台 今凌晨啟動交運接裝

2026-04-26 15:51

超人氣

更多 >
開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格

開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格
這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面

這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面
川普總統透露了他為什麼不養狗

川普總統透露了他為什麼不養狗
兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機

兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機
戰爭為何無礙美股創新高？

戰爭為何無礙美股創新高？