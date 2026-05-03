台北、新北接連傳漢他病毒病例 衛福部：建議地方組跨部門小組

衛福部長石崇良說，防範漢他病毒及鼠患在於源頭管理，由於疫情沒有升溫，並未達到成立疫情指揮中心的需要，但會密切關注。(本報資料照片)

台北市今年1月爆發今年首例漢他病毒致死個案，為一名70多歲長者，衛福部疾管署昨也證實，新北市今年3月出現第2例漢他病毒症候群，病患經治療後已經出院。對於雙北接連爆發疫情 ，民眾多憂心老鼠成患及感染漢他病毒。衛福部長石崇良表示，建議地方政府應組成跨部門小組，共同防範鼠患及漢他病毒，但由於目前疫情沒有升溫，中央尚不會針對漢他病毒成立疫情指揮中心。

石崇良今參加台灣皮膚科醫學會年會2026開幕式前受訪表示，防範漢他病毒應從源頭管理，也就是處理傳播介媒的鼠患，雙北傳出感染病例，呼籲地方政府應謹慎以對，並仿照過去如南部爆發登革熱疫情時，由首長組成專案小組，並整合跨部門合作，包含環保及衛生等單位積極因應。

石崇良說，若在整合過程中，需要中央衛福部疾管署、環境部等部會協助，將很樂意協助，提供專業意見；雙北地區目前已針對感染漢他病毒個案進行疫調，如果能從源頭防制，大家都動起來，就不用過度擔心，疾管署也會與地方保持密切聯繫。

至於，中央是否會針對漢他病毒成立疫情指揮中心，石崇良說，目前疫情沒有升溫，並未達到成立的需要，但會密切關注，地方政府應持續消滅鼠患，不是等到疫情升溫時再來處理。