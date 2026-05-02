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服務偏鄉失能者 63歲沈茂棻到宅看牙：做到不能做為止

台灣新聞組／雲林2日電
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牙醫師沈茂棻到宅服務失能不便病患時，須彎腰為患者治療。（記者陳雅玲／攝影）
牙醫師沈茂棻到宅服務失能不便病患時，須彎腰為患者治療。（記者陳雅玲／攝影）

63歲牙醫師沈茂棻長期奔走雲林偏鄉，為臥床、失能者提供到宅牙醫服務。彎著腰在狹小空間替病患刮除牙結石，幾分鐘就得停下來舒緩痠痛，這樣高強度工作，他已持續五年。

台灣約有80萬名需要到宅牙醫的族群，但全台投入者僅約165人，雲林更只有兩人。身為當地第一位到宅牙醫，沈茂棻目前服務30多名個案，在牙醫資源稀缺環境，成為不少患者唯一依靠。

每周三、四他關閉診所，開車載著助理與數十公斤設備，穿梭山海線到府診療，也深入偏鄉校園巡迴醫療。偏遠地區甚至無法導航，他笑稱五年熟悉各種鄉間小路。

到宅醫療風險不低。臥床患者多有吞嚥困難，清潔時若液體誤入肺部，恐引發吸入性肺炎。他隨身帶氧氣筒、血氧機與急救設備，持續精進急救能力。過去急診訓練經驗，也讓他能在突發狀況中穩住病情。

他回憶，有名中風患者口腔被牙結石嚴重覆蓋，使用機械清潔時血氧持續下降，只能改以手動慢慢處理，每一步都關乎生命安全。然而，到宅服務現實不理想。一次出診須負擔助理人力、交通與設備成本；相較之下，診所拔一顆智齒時間更短，還有健保給付。

儘管如此，他仍選擇投入。研究顯示，口腔健康與心血管、失智症密切相關，維持清潔可降低住院風險，也是長照中關鍵卻常被忽視的一環。即便已屆退休，沈茂棻仍會持續做到不能做為止，只因「如果不去看，他們會真的很可憐」，希望替無法開口的患者，守住最基本的尊嚴。

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