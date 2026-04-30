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陸籍生繁星上台大無法讀 父：小兒子也在台讀高一、盼勿拒門外

記者吳傑沐／苗栗即時報導
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從小在台念書的陸籍學生，未來面臨升大學問題，邱鎮軍表示，唯一解套方式只能修法，或...
從小在台念書的陸籍學生，未來面臨升大學問題，邱鎮軍表示，唯一解套方式只能修法，或以結婚管道來規避出境。(邱鎮軍提供)

南投縣普台中學一位張姓陸籍學生，今年8月滿18歲成年必須出境，他繁星錄取台大卻無法就讀，校方師生均感不捨；張家透過友人向苗栗立委邱鎮軍陳情，雖召開2次跨部會協調會，但最終仍難以解套，張父表達「很難過也很可惜！」

張父說，孩子知道這件事之後，情緒很沮喪，畢竟從小在台灣一路上學到高中考上繁星，並錄取台大，就連學校師生也都感到很惋惜、很難過。舉家來台做生意、生活已10多年，全家人早已深度融入台灣文化與生活，人際關係也都在這裡，孩子的首選，當然是希望能在台灣念大學，甚至結婚生子，未來也能為台灣發展做出貢獻。

他指出，礙於法令孩子必須於今年8月出境離開台灣，還好他報考的香港及新加坡大學也都錄取，還有其他選項，繼續念大學，只是屆時須面臨骨肉分離，會相當不捨。

張爸阿說，小兒子目前也在台灣讀高一，成績同樣很好、很優秀，之後也將面臨此困境；而且現今少子化，各國都在搶人才，更何況從小就在台灣念書、認同在地生活文化的優秀外國學生，因此很希望台灣政府能修法，持續推動陸生來台就學的相關法案，不要讓法令將優秀學生排擠出去或拒於門外。

立委邱鎮軍國會辦公室表示，該案日前是張先生透過苗栗友人來陳情，4月2日召開第一次協調會，與會的陸委會、教育部、移民署等官員將問題帶回討論，希望能透過專案協助解套；29日第二次協調會，因法令限制也無結論，只能依法行事。

對此，邱鎮軍強調，教育是台灣未來根基之所在，優秀人才更是台灣經濟發展的重要支柱，如何培養並留住優秀學生、吸引優秀人才來台，是刻不容緩的課題。依據移民署資料，目前在台灣就讀學生有6、7000人，其中念高中的滿17歲陸籍學生有5人，明年也都將面臨此升大學問題，唯一解套方式只能修法，或以結婚管道來規避出境。

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