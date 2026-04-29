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台師大學生會調查 近三成五師資生「不想當老師了」

記者柯美儀／台北即時報導
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台師大學生會昨天舉辦教育政策論壇，邀請民進黨立委陳培瑜（左）、教師工會代表及師培...
台師大學生會昨天舉辦教育政策論壇，邀請民進黨立委陳培瑜（左）、教師工會代表及師培生對談，聚焦師資培育制度與教育現場困境。(記者柯美儀／攝影)

根據教育部最新統計，台灣約有23萬人持有合格教師證，但實際進入教學現場者僅約15萬人，等於約有7.5萬名準教師在取得證照後選擇離開，教師人力供需出現明顯落差，代理教師荒問題逐漸浮上檯面。

為了解師資生對制度與職涯的看法，台師大學生會與師資生聯會合作進行問卷調查，共回收三二四份有效樣本，昨(29)天舉辦教育政策論壇，邀請立法委員、教師工會代表及師培生對談，聚焦師資培育制度與教育現場困境。

調查顯示，雖有65.1％師資生目前仍偏向想當老師，但整體意願平均僅3.87分（滿分6分），且給予最高分的比例僅8.9％，顯示教師職涯已不再是多數學生的唯一選項。另一方面，仍有34.9％師資生偏向不投入教職，反映職涯選擇趨於多元。

至於提升「修畢職前教育課程」的意願，多數學生建議應增加課程開設，降低搶課難度，其次為設置師資培育導師制度。此外，也有學生提出應建立師資生生涯諮詢平台、提供產業發展願景，以及開設跨領域課程或外系專班，以提升培育彈性與吸引力。

相對地，影響修課意願的因素則集中於制度與現實落差。調查指出，在現行制度下，特定條件下無需教師證即可擔任代理教師，降低取得證照的必要性；同時，課程衝堂問題未解，也成為學生修課障礙。

此外，師資生也反映，師培課程與實際教學現場落差過大、職場環境不佳，以及正式教師缺額有限，皆削弱投入意願。

若要提升師培生投入教學現場意願，調查顯示，首要關鍵為提高本薪及學術研究費，其次依序為調升兼課鐘點費、穩定正式教師缺額，以及提高行政加給。

整體來看，師資生對教職的期待與現行制度之間仍存在落差，如何優化培育內容與改善職場環境，將是影響未來教師人力的重要關鍵。

教育部

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