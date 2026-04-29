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卓榮泰：明年最低工資一定超過3萬元

記者葉冠妤／台北即時報導
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行政院長卓榮泰今出席全國模範勞工表揚典禮。(記者葉冠妤/攝影)
行政院長卓榮泰今出席全國模範勞工表揚典禮。(記者葉冠妤/攝影)

勞動節前夕，勞動部今舉行「115年全國模範勞工」表揚典禮。行政院長卓榮泰致詞除對獲獎勞工致意，也跟大家保證「明年最低工資一定超過3萬元(台幣，下同，約948美元)」，且超過數字會讓勞動部長洪申翰沒有壓力。

今年獲獎模範勞工總計61人，分別來自醫療照護、交通運輸、托育及保母、餐飲業、國防、高科技業、工會領袖及會務人員，以及投身產業與社福或家庭的移工。

卓榮泰致詞表示，台灣經濟能成長，有賴高效率、持續展現能力的廣大勞工朋友打拚，他代表賴總統向大家致謝。他接著說，政府致力穩定經濟、民生，也一定要提升勞工基本權益，政府已經連續10年調漲最低工資，現在已經來到2萬9500元，他跟大家保證，「明年一定超過3萬元」，而且超過的數字，會讓洪部長沒有壓力。

他笑稱勞動部最近很「過動」，提出很多新措施，包括彈性育嬰假，提升男性申請育嬰留職停薪比率，讓爸爸跟小孩距離不再那麼遙遠，這也代表彈性育嬰政策值得再深化、提升，符合民眾需求。

卓榮泰也提及勞保基金財務，政府從2020年起持續撥補，至今挹注了5170億元，未來將持續朝此方向邁進，也因為撥補，勞保基金水位迄今達1兆300多億元，「大家可以安心」，而撥補、政府最終支付責任已經入法，展現政府跟全國勞工站在一起的決心。

卓榮泰表示，移工對於台灣製造、營造、農漁業、家庭照顧幫了很多忙，期盼移工跟台灣社會一起共榮、向上發展，也感受到台灣家庭、職場與社會的溫暖。政府也會依產業界需求，加速引進更多跨國勞動力，並且將移工當作自己的子民照顧。他強調，移工是補充人力，政府也會全面優化本國籍勞工權益。

卓榮泰表示，台灣經濟體質正好，有能力再把勞工權益往上推升，政府正在全面提升家庭照顧、社福支持政策，也絕不會遺漏對勞工的照顧。

卓榮泰

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