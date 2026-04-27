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台股閃現4萬點新高 法人：結構虛胖

記者藍鈞達朱漢崙陳素玲／台北28日電
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台股大盤指數27日台積電股價上漲帶動下，盤中站上4萬點，終場上漲684點、收在3...
台股大盤指數27日台積電股價上漲帶動下，盤中站上4萬點，終場上漲684點、收在3萬9619點，盤中、收盤指數雙創新高；圖為外國遊客在證交所的電視牆前手舞足蹈。(記者余承翰／攝影)

台股大盤指數昨在台積電股價帶動下，盤中閃現4萬點，終場收在3萬9616點的新高，但市場結構明顯失衡，由於資金集中權值股，上市櫃合計多達1346家下跌、僅481家上漲，呈現「漲指數、跌個股」的背離現象。法人表示，當前台股「結構虛胖」的跡象，恐怕讓指數榮景只是短期假象。

台積電股價昨天盤中漲至和股票代號相同的2330元天價，助攻台股上漲1262點至4萬零194點，但台積尾盤遭摜壓30元、收2265元，不過，台積電仍貢獻636漲點，占台股漲點將近92％。其中外資昨天逢高賣超台積電逾1.8萬張，為4月以來最大賣超量。相形之下，以散戶為主的零股交易卻暴增，顯示散戶對台積電的信心。

台股指數終場上漲684點、收在3萬9616點，盤中和收盤指數雙創新高。不過，櫃買指數則連3黑，中小型股連兩日慘跌。

法人分析，台股呈現失衡格局有兩大因素。首先是產業明顯傾斜，在AI浪潮帶動下，資金高度集中於以台積電為核心的半導體供應鏈，相關族群股價快速上揚，形成「一超帶多強」的結構；其次是政策因素推波助瀾，金管會上周放寬台股基金和主動式ETF（指數股票型基金）持股限制，使資金更傾向集中於台積電，進一步強化指數表現，但也壓縮其他族群的資金動能。

券商主管說，過去強勢的光通訊族群走弱，顯示資金開始調節，盤面分化更加嚴重。大盤幾乎由台積電1檔撐盤，即使多數個股下跌，指數仍能維持高檔震盪，形成市場俗稱的「拉積盤」格局。

不僅傳產族群持續疲弱，電子類股內部同樣出現分化。法人表示，台股指數漲幅1.76%，但半導體指數漲幅高達3%，其餘類股皆低於大盤，顯見這波行情集中於半導體AI相關供應鏈，非AI族群則震盪甚至回檔，「更不用說傳產類股」，這種「強者恆強」的走勢，雖有助於推升指數，但也使市場結構更加單一，增加後續波動風險。

此外，政策因素也被視為加速資金集中的關鍵。在金管會上周政策鬆綁後，基金經理人為追求績效與規模，勢必提高對權值股的配置比重，尤其台積電將持續吸引資金流入。不過，這樣的配置策略，也使部分前波漲幅較大的中小型股出現賣壓，市場資金呈現「由廣轉窄」的趨勢。

台股大盤昨成交量1.24兆元創史上次高，加上當沖交易活絡，投資人參與程度明顯提升，「全民投資」氛圍濃厚。

然而，全球經濟仍面臨通膨以及利率的不確定性，但台股因台廠受惠AI產業飛速發展，展現相對強勢，使市場短期內對總體風險的敏感度降低。因此，一旦外部環境出現變化，例如通膨壓力升溫或資金成本上升，當前高度集中的市場結構，恐將放大風險。

該主管坦言，資金過度集中、且投資人透過加大槓桿參與市場，台股潛在風險不容忽視。若台積電等權值股出現修正，指數下殺的速度會相當快，市場震盪幅度非同小可。

中央大學經濟系教授吳大任直言，台股有隱憂，「最大問題是Ｋ型經濟」，目前台股漲幅靠AI相關供應鏈及題材性上漲，但這股投資熱潮與美國經濟息息相關，要觀察美國經濟是否受戰事影響，一旦出現衰退，就有ＡＩ泡沫風險。

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