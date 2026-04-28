北市學區焦慮…明星國中2歲就要卡位

北市著名的「公校七雄」以中正國中最熱門，根據去年入學資料，中正國中需提前八年設籍，許多家長算好時間遷戶籍卡位。(記者林伯東／攝影)

少子化浪潮持續擴大，今年全台國一新生人數再減1.8萬人，但台北市教育局日前公布2026學年度公立額滿國中校數卻攀升至22校，重回歷年最高水準。專家分析，家長選校考量辦學績效與校園環境，帶動「遷徙潮」，不僅吸引外縣市跨區就讀，連北市本地也掀起學區 大風吹。

2019學年度北市公立國中僅12校額滿，2024學年是龍年，一度衝上22校，去年降至19校。今年整體學生人數續減，額滿校數卻再度回到22校，不少家長驚呼，「不是少子化？怎麼額滿學校更多了」。

北市著名的「公校七雄」以中正國中最熱門，超額人數約240人，石牌國中超額220人、金華國中超額210人，而敦化、龍門、介壽、仁愛國中等四校均超額逾百人。依規定，新生家長須持相關證明文件辦理入學資格審查，並依設籍先後順序分發至該校額滿為止，其餘學生改分發至鄰近國中就讀。

為搶進熱門國中，家長紛紛提前遷戶籍卡位。根據去年入學資料，中正國中需提前約8年設籍；石牌國中11年，等同孩子兩歲即需設籍；介壽國中亦須提前10年。

寰宇教育主任江宜靜分析，歷年額滿學校高度重疊，顯示家長對「好學校」已有共識，學校選擇出現「大者恆大」的集中效應。但她提醒，入學只是起點，學校與教師固然重要，但家長應回歸孩子特質，選擇適性環境。

前北市教育局長曾燦金指出，在少子化趨勢下，學生就學呈現「集中效應」，家長多依據升學率與辦學表現選校，進而形成學區內的「自動遷徙」現象。他認為，主管機關應透過資源挹注與制度引導，協助非額滿學校發展特色，例如調整資優班設置，以促進整體教育均衡。

新北市教育局表示，近三年小六畢業生跨區就讀台北市國中者，每年約2000人，占比約5%，主因與家庭搬遷、家長工作地、交通便利及學校特色相關，屬正常教育流動。

台北市教育局主秘鍾德馨表示，國中階段應以就近入學為原則，不宜讓學生過早承擔長距離通勤負擔；跨區就讀多半反映家長期待，未必符合孩子需求。實務上，也有學生因通勤時間過長、壓力大而中途轉學，提醒家長爭取名校之際，也要審慎評估孩子適性發展。