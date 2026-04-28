我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5億豪華遊艇成功闖過荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

北市學區焦慮…明星國中2歲就要卡位

記者楊惠琪／台北28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
北市著名的「公校七雄」以中正國中最熱門，根據去年入學資料，中正國中需提前八年設籍...
北市著名的「公校七雄」以中正國中最熱門，根據去年入學資料，中正國中需提前八年設籍，許多家長算好時間遷戶籍卡位。(記者林伯東／攝影)

少子化浪潮持續擴大，今年全台國一新生人數再減1.8萬人，但台北市教育局日前公布2026學年度公立額滿國中校數卻攀升至22校，重回歷年最高水準。專家分析，家長選校考量辦學績效與校園環境，帶動「遷徙潮」，不僅吸引外縣市跨區就讀，連北市本地也掀起學區大風吹。

2019學年度北市公立國中僅12校額滿，2024學年是龍年，一度衝上22校，去年降至19校。今年整體學生人數續減，額滿校數卻再度回到22校，不少家長驚呼，「不是少子化？怎麼額滿學校更多了」。

北市著名的「公校七雄」以中正國中最熱門，超額人數約240人，石牌國中超額220人、金華國中超額210人，而敦化、龍門、介壽、仁愛國中等四校均超額逾百人。依規定，新生家長須持相關證明文件辦理入學資格審查，並依設籍先後順序分發至該校額滿為止，其餘學生改分發至鄰近國中就讀。

為搶進熱門國中，家長紛紛提前遷戶籍卡位。根據去年入學資料，中正國中需提前約8年設籍；石牌國中11年，等同孩子兩歲即需設籍；介壽國中亦須提前10年。

寰宇教育主任江宜靜分析，歷年額滿學校高度重疊，顯示家長對「好學校」已有共識，學校選擇出現「大者恆大」的集中效應。但她提醒，入學只是起點，學校與教師固然重要，但家長應回歸孩子特質，選擇適性環境。

前北市教育局長曾燦金指出，在少子化趨勢下，學生就學呈現「集中效應」，家長多依據升學率與辦學表現選校，進而形成學區內的「自動遷徙」現象。他認為，主管機關應透過資源挹注與制度引導，協助非額滿學校發展特色，例如調整資優班設置，以促進整體教育均衡。

新北市教育局表示，近三年小六畢業生跨區就讀台北市國中者，每年約2000人，占比約5%，主因與家庭搬遷、家長工作地、交通便利及學校特色相關，屬正常教育流動。

台北市教育局主秘鍾德馨表示，國中階段應以就近入學為原則，不宜讓學生過早承擔長距離通勤負擔；跨區就讀多半反映家長期待，未必符合孩子需求。實務上，也有學生因通勤時間過長、壓力大而中途轉學，提醒家長爭取名校之際，也要審慎評估孩子適性發展。

學區

上一則

黑白集／不尊「德」意志 吳怡農被遺忘

下一則

鄭麗文規畫6月訪美：哈佛、MIT邀訪

延伸閱讀

公校教育／資優班何去何從 家長關注

公校教育／資優班何去何從 家長關注
公校教育／紐約資優班 申請全攻略

公校教育／紐約資優班 申請全攻略
哪些孩子適合讀私校？釐清性格特質、學術優劣勢 精準抉擇

哪些孩子適合讀私校？釐清性格特質、學術優劣勢 精準抉擇
公校教育／紐約市公校生減2.4% 4年來降幅最大

公校教育／紐約市公校生減2.4% 4年來降幅最大

熱門新聞

洛克希德馬丁製造的F-16戰鬥機。(路透)

洛克希德馬丁：最快「本周」開始交機給台灣跟這國

2026-04-23 12:21
THE BODY SHOP（美體小舖）台灣區創辦人黃慧娟（右二）。圖／本報系資料照片

台「美容界教母」做醫美身亡 獨子悲痛求償獲賠361萬

2026-04-20 15:22
中國中央電視台新聞報導，國軍退役少校艦長呂禮詩與共軍軍艦上的一名解放軍海軍交流時說道，「解放軍海軍已經準備好了，足以迎接一切挑戰，捍衛祖國的海疆安全。」(圖／截自央視新聞影片)

台灣退役少校呂禮詩在中國發言惹議 退輔會譴責

2026-04-26 09:28
賴清德總統預計22日出訪非洲唯一邦交國史瓦帝尼。（記者黃仲裕／攝影）

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

2026-04-21 05:44
台塑海運旗下的超大型原油輪君善輪已通過荷莫茲海峽。圖為一艘油輪18日停在荷莫茲海峽，非新聞當事人事物。(美聯社)

滿載200萬桶原油油輪突破封鎖奔赴台灣 足供台灣半個月用量

2026-04-19 23:35
台美關係示意圖。(本報系資料照)

賴清德專機遭撤飛航許可 美：這些國家在中國要求下行事

2026-04-22 13:20

超人氣

更多 >
好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」

好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」
加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」

加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」
白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門

白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門
影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因

影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因
「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉

「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉