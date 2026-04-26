周五武財神生…命理師曝求財關鍵 點名鼠、羊滿足1條件偏財運爆棚

台灣南投草屯敦和宮主祀武財神趙天君，樓頂的銅鑄神像高達162台尺，是全世界最大的銅鑄武財神像。（記者賴香珊／攝影）

5月1日（五）為農曆三月十五「武財神生」，命理師柯柏成說，武財神趙公明是瘟神變財神，向祂求財要抓準祈願關鍵，以30日晚上11時後至到1日中午12時為最佳時機，肖鼠、羊者農曆5、6月及11月出生者偏財運爆棚可小試手氣。

柯柏成指出，中路元帥趙公明最初因協助張道陵天師煉丹有功，受封為道教雷部護法神，隋唐被奉為瘟神，後因時代人們需求，之後因此華麗轉身，元明時期逐漸演變為財神，到了明清時期的浙商，銀樓錢莊更幾乎都奉祀「武財神」趙公明。

過去武財神，一般認為主要必要需要行動力的業務類型，文財神則庇佑坐辦公室、科研或企畫等工作，但現在分界已不明顯，只要有意願求財都都能向武財神祈願，但祈願方式可不是希望錢財從天上掉下來，必須搞清楚趙公明是由瘟神華麗轉身。

他表示，武財神個性一如其名「公明」，眷顧勤奮努力、積極進取的人，心誠、謙卑、行善的人，為人處事公正廉明能和祂更對頻，而祂是連瘟疫瘴氣都能驅使的神明，因此祈願核心要抓準，希望元帥保祐財運順利，協助清除事業上的障礙。

若想向武財神趙公明祈願求財，其聖誕當天可前往各地財神廟或大型宮觀，參與祈福法會或科儀，又以農曆三月十五子時即30日晚上11時後，直到1日中午12時前為最佳時機，不妨拿自身名片過一下武財神香爐，記得要順時針繞3圈。

柯柏成強調，「武財神生」是民俗信仰中補財庫、求好運的重要日子，誠心與敬意是最重要的，其中又以屬鼠、羊2生肖，同時出生月份為農曆5月、6月及11月的人特別有偏財運，把握時間向祈願求財事半功倍，也可以小買彩券試手氣。

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