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搶救人口 全台最大鎮之爭 掀撒幣大戰

台灣新聞組／綜合26日電
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全國第一大鎮爭奪戰 製表／江良誠、郭政芬、洪敬
全國第一大鎮爭奪戰 製表／江良誠、郭政芬、洪敬

少子化海嘯來襲，各地鄉鎮爭相發生育津貼，南投縣草屯鎮前年被新竹縣竹東鎮搶下「全國第一大鎮」稱號後，今年元旦起，加發兒童生日禮金2萬元(台幣，下同，約635美元)，3月人口立即反超竹東，埔里跟進發2萬元兒童生日禮金，人口數也回升，掀起新一波「搶生機」的銀彈攻勢。

受竹科人口外溢影響，近年全國第一鄉、鎮、市都在新竹縣，分別是竹北市、竹東鎮和湖口鄉。

草屯鎮今年元旦起加發兒童生日禮金，一至五歲每人每年生日發2萬元，「生一胎養到五歲，可多領十萬元」。政策去年九月宣布後，人口明顯成長，今年3月達9萬7972人，超越新竹縣竹東鎮的9萬7833人，重奪全國第一大鎮寶座。

「發兒童生日禮金是想減輕年輕父母負擔。」草屯鎮長簡賜勝說，今年編列約6000萬元經費，至3月底已發給550人共1100萬元，目標重返全台第一大鎮，更要衝破十萬人爭取升格為縣轄市。

不過，南投縣行政中心南投市人口持續下滑，今年3月剩9萬6041人，7個月內少673人，與草屯鎮人口差距持續拉大。

竹東鎮被草屯「反超車」，鎮長郭遠彰已宣布重陽敬老禮金從1000元翻倍至2000元；擴大生育補助從1萬元提高為3萬元，第二胎給4萬、第三胎以上5萬，可連續兩年請領。今年也首度在兒童節發放每人200元禮券。

南投縣埔里鎮去年人口數「溜滑梯」，從7萬6249跌至7萬5666人。草屯喊出加發兒童生日禮金後，埔里鎮公所去年11月也跟進，人口數下滑趨緩，今年2月甚至止跌回升，3月總人口數回到7萬5679人。

埔里鎮長廖志城說，能支持年輕家庭並鼓勵生育，「錢花得就值得」，今年度兒童生日禮金編列預算3418萬元，至上月底發出313人共626萬元。

草屯、埔里爭發兒童生日禮金，帶動人口成長，彰化縣田尾鄉前年起，就發給○到三歲幼兒每人每年2000元生日禮金，但兩年來人口數仍少了274人；彰化縣溪州鄉今年元月起發給○至三歲幼兒每人每年3000元生日禮金，人口依然下降。外界多認為是金額差距問題。

田尾鄉長許淑美、溪州鄉長江淑芬都認為，新生兒減少是大趨勢，發幼兒禮金是希望生育率不要下降得那麼快。江淑芬說，民眾會比較各鄉鎮市的福利，多出這項禮金，或許家長與幼兒的戶籍可留得久一點。

南投縣草屯鎮公所今年起發放一至五歲兒童每人2萬元生日禮金，成功刺激人口成長，重奪...
南投縣草屯鎮公所今年起發放一至五歲兒童每人2萬元生日禮金，成功刺激人口成長，重奪「全國最大鎮」。（圖／草屯鎮公所提供）

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