「金萱」字體創募資紀錄 justfont創辦人葉俊麟打造更好的文字風景

「金萱」開發計畫時的justfont團隊。(圖片提供／葉俊麟)

每個人每一天都在接觸「字」，但你是否想過，這些「字體」如何被「字造」出來才能夠涵蓋我們日常使用的各種字詞語彙？在字體設計的世界裡，一套基本的英文字體通常只需要設計 52 到 100 個字元，一套日文字型需要6千個字元，而一套完整的繁體中文字型，則需要1萬3千字。換算成時間，一套字型從被決定設計的那一刻起，往往就是一段長達三年以上的工時承諾。而一頭栽入其中的，是一位理應理性大於感性的理工背景工程師，金萱體的催生者——葉俊麟。

「我覺得『金萱』在整個字型產業，會有一個很重要的歷史座標在於，它彰顯了產業的問題，台灣當下將近15年左右沒有自己設計的字。然後它做了一個顛覆，用了一個新的手法，把這個問題揭露出來。」

2015 年 justfont 成立五年之際，葉俊麟做了一個他形容為「要嘛摔死，要嘛飛起」的冒險決定：設計一套全新字體「金萱」。彼時，justfont 已從創立初期做中文網頁字型（web font）的服務，嘗試轉換方向為開發中文字型：「那時我們一直在當類似『球評』的角色，但整個球場上是沒有球員的，在講的永遠是國外的東西，因為台灣幾乎沒有新字型。」他描述那是一個「空」的狀態：評論無所依，產業零運作。

justfont 創辦人—— 葉俊麟。(圖片提供／葉俊麟)

在當時，中文字型設計的資訊非常匱乏，而 justfont 所經營的「字戀」、友人成立的「字嗨」等社群平台，以及 2014 年出版的中文字型知識普及書《字型散步》，皆是大眾認識字型設計的重要管道，使 justfont 累積了一定程度的聲量，「金萱」便是在這樣的背景下逐步成形。

而 justfont 也選擇另闢蹊徑，在大眾對「群眾募資」尚不熟悉之時，於 flyingV 推動「金萱」的開發計畫。意料之外地，在短時間內獲廣大迴響，最終募資總金額超過新台幣2500萬（約80萬美元），創造了全世界字型募資的新紀錄，「我覺得這件事情是沒有辦法被複製重現的，它由許多因素累加起來。一方面是我們經營了幾年的成果，再來就是這麼冷門的產業受到這麼熱烈的支持，媒體喜歡報導這種反差性。」

「金萱」而後又開發出筆形圓潤、橫筆加粗的「金萱那提」。(圖片提供／葉俊麟)

在2025台北國際書展，justfont還推出了「金萱」的描字書籤。(圖片提供／葉俊麟)

無知的樂觀與直覺式的浪漫

葉俊麟本科為工業管理，早期做過軟體工程師，自嘲原和「設計」、「美感」扯不上半點關係。而後是因進入華康做PM，才首次接觸字型設計產業，成為他於2010年創辦justfont的契機。

2010年左右正是網頁發展盛行之際，因此他起初的創業目標，是以中文web font作為核心，「那時候覺得把這個技術給克服掉，商業潛力就很無窮。」現在回頭看這實在有些天真。因其為全然的供給方切入點、工程師的思維，可實際上「商業」和「技術」，是兩件完全不同的事情。

關於「字型付費」的概念，以過去在華康曾經經歷過一個月經銷商賣不到三套字的情況，「所以華康會走向日本市場是有它的道理的，日本他們賣得非常好，而在台灣市場因為消費者不買單，市場是完全是運作不起來的。」無消費市場也導致了長期無新產品的負面循環，便是當時台灣字型產業凝滯的困局。

而因web font經營不順，他開始重新思考justfont的經營方向，幾經思量後決定走上一條當時基本上沒有人在做，抑或說無人在意的路——字型美感教育，可這也成為justfont之所以發展至今、立足於產業的核心，「也不是一開始就很有使命感要做這件事，是一路被修正、被推著到這條路線的。」

justfont亦舉辦針對學童的講座活動，以字體卡牌遊戲，讓小朋友連結詞彙意象與字體形象。(圖片提供／葉俊麟)

葉俊麟說那是一種無知的樂觀，或說是直覺式的浪漫。justfont走到今日並非以明確的標的、或穩健的策略前進，對於產業的思索、企業文化以及商業模式，皆是慢慢摸索而來。比如起初走進教育市場，所謂的商業模式，不外乎就是舉辦教育活動或講座，「前期我們辦活動有一個原則是，絕對不能虧錢！」他笑說當時「經濟拮据」，要不去爭取政府補助，要不以web font參加競賽拿獎金，好補貼公司營運所需。

先前他和國內外的字型公司做交流，被問及justfont的商業模式，「他們問有沒有幫類似Google、Apple那種大客戶做的案子，我說我們沒有，他們非常驚訝！以正常的字型公司來講，B2B業務幾乎佔了八成以上，其他兩成才是B2C散戶，只有我們是很獨特的模式，全然走B2C。」

每個「人」都不同，每個人做的「人」也不同

或許可以用 Simon Sinek 的黃金圈法則來理解—「人們買的不是你的產品，而是你的信念。」justfont 從創辦至今，始終以近乎獵奇的模式存在於產業之中，背後的支撐或許就是清晰的信念。justfont官網上有句鮮明的標語：「更好的文字風景」，「這其實不是口號而已，而是我們做每件事情，都會討論符不符合這個願景，就是希望大家的想法能夠收束到同一個方向。」

此思維也擴散至justfont執行的每一個專案，如定義何為「筆形」、「筆畫」等專有名詞的「jf 字體口袋書」，或是特意聘請專家研議字型設計量的標準「jf 7000當務字集註1」，「像jf 7000這個標準是公開讓大家用的，就是說以後無論誰想踏入這個產業，可以用這個標準來做，而做的這些事情都是和盈利無關的。」

註1: jf 7000 當務字集由 justfont 整理推出。針對台灣用字需求審訂，以最核心常用的 7000 字為主體，搭配不同用途的擴充包，打造字數恰好、兼顧基本使用與擴充彈性的新字集，免費開源釋出提供各界使用。期待能支援有志造字的獨立設計師，讓造字漫漫長路更加順利，讓台灣的字型陣容更多元。

「jf 7000當務字集」除了基本包之外，亦可依照個人需求，自行擴增如「臺灣命名常用包」的特定類別。(圖片提供／葉俊麟)

完成「金萱」之後，justfont又陸續推出突破既有明體框架的「蘭陽明體」，以及重新詮釋台味字型的「柑仔蜜」，另亦有提供創作者設計平台的「jf字友社」，所開發的「凝書體」、「激燃體」、「臺灣道路體」等等，「我們到目前為止只做台灣在地字型，我們不做簡體，只做繁體字，而我們一開始就確定要支援『台羅拼音』。很多人會說這市場需求沒那麼大，但是對我們來講，我們覺得既然要做在地化，就必須要很明確支援台灣的語系，我們是第一家全部支援台羅跟白話字拼音的。」

「金萱」做了四年半，「蘭陽明體」也做了四年，葉俊麟說這或許是種誤打誤撞的命運，因justfont起初並不具備華康、文鼎那般成熟的量產技術，也使他們設計出的字型都充滿「人的味道」，「就像我們沒有辦法把所有人字邊一次套用，每個人字邊都要自己調，但這反而造就字的特殊韻味，以往大家對數位字型的認知都會覺得很僵硬，可是我們家的字充滿『人味』，你也可以說瑕疵，每個『人』的部件擺位都不同。」

每個「人」都不同，「每個人」做的「人」也不同。葉俊麟不諱言表示，字型設計的團隊運作，最耗時燒腦的，往往是所有設計師之於「美感」這項抽象概念的認知溝通，「所以設計師都是美感不斷在移動中的，那怎麼讓這個『移動』是團隊一起的，能夠同步，必須講老實話，吵翻了！」

然而，回到「更好的文字風景」所指的「更好」，他認為justfont定義的美感之核心軸線，便是當初因著技術跟不上的機緣巧合，從而延續至今的「人」與「筆觸」，「但這點要很注意的，反而是在AI科技的進步之下，我們能不能保持這些。」

「蘭陽明體」為justfont力求打破日本既有明體框架所設計。(圖片提供／葉俊麟)

「柑仔蜜」是以臺灣老招牌為設計發想的台式字體。(圖片提供／葉俊麟)

「字」是忠實反映文化的美學載體

2025年，葉俊麟將自身十多年來，對於「書法書寫」與「數位字型設計」兩者間的思考和辯證，全置入了其所舉辦的書法展《多重書寫》，過去人們從書法習得字體之美，但現代人不寫字了，美感是否也隨之轉移？「我希望探討的是，書法怎麼跟社會結合，而在數位字型的普及下，有沒有可能反過來影響書法？」他提出字型設計為當代「數位碑刻」的論點，意即借用了以往書法模擬匠人碑刻，所發展出完全不同的筆觸，同樣以臨摹街頭手繪招牌或數位字型，是否可能反過來使書法展現出新的樣貌？「以前是用刀，現在是用滑鼠，其實是一樣的。我們即使是在做數位字型，腦袋中都要有書寫的概念，去呈現這個筆形。」

互相作用又互為表裡的概念，亦呈現在近年AI工具突飛猛進發展之下，字型設計師與之共處的關係，「我一直在思考這點，就是科技，跟所謂我們堅持的美學，中間我們堅持『人味』的平衡在哪裡。」葉俊麟期望justfont作為AI的第一批應用者，而非領先者，「AI設計出來的字形稿件，設計師一定會受影響，但是受它的影響到底在哪裡，會影響到什麼程度？我覺得設計師必須要『有意識』被影響的部分是什麼。」

葉俊麟書法展《多重書寫》，以〈無筆之書〉的傳統書法裝裱方式展示數位字型，迫使觀眾反思數位字型的狀態。(圖片提供／葉俊麟)

justfont成立至今逾十五年，葉俊麟仍舊秉持「更好的文字風景」。未來他亦期待能將這道風景延展至國外，以新品牌「JiHOO 字好」為名，延續屬於台灣字的核心價值，做出IP延伸的周邊物品，「對內的字型教育仍會持續，對外看能不能代表台灣，成為其中一個代表性的台灣文化走出去。」

葉俊麟認為「字」是最忠實反映文化的一種美學載體，如空氣和水般現於無形，「它呈現了一個國家的文化素質，而且因為它無形、透明，到處看得到，所以力量是最大的。而怎麼選擇字型，就反映當下人民的美感素質。」

一款新的字體，未必會於創造當下會被普遍接受，端看當下大眾對於「美」的偏好，於時間流動中如何轉換，設計師在什麼時間點選擇什麼字體，字體在什麼時間點進入大眾文化流行「『蘭陽明體』設計出來的時候，我們其實沒有辦法稱這套字是『台灣明體』，因為它並不是一個被廣泛認同、使用的狀態。但我會希望十年二十年後，我們能夠講，它是屬於台灣的明體。」

（本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此）