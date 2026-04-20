連長罵台日混血軍訓役男「死日本鬼子」、「畜生」 遭調職移送法辦

具有日本國籍的軍訓役男稻見紀光，在Threads網站秀出自己的識別證，指控被連長辱罵。取自稻見紀光Threads）

中華民國 陸軍第六軍團指揮部20日晚間表示，轄屬153旅（宜蘭金六結）一名上尉連長，以歧視言語貶抑軍事訓練役男的國籍；軍團獲報之後高度重視，立即將該連長調離主官職務，續依刑懲併行原則核予嚴懲，涉及「公然侮辱」部分，主動移請司法偵辦。

據了解，這位軍訓役男名叫稻見紀光，父母分別為日本 人與台灣人，同時具有中華民國與日本國籍。由於姓名特殊，因此身分一目了然。

稻見紀光20日晚間在Threads網站表示，4月7日下午14時，於中山室處理兵籍卡等行政庶務時，連長問：「死日本鬼子你在這邊幹嘛？」他回答：「我在和鄰兵處理班上的資料，可以不要這樣說我嗎？」連長說：「幹你娘他媽的死日本鬼子，你媽和你都是畜生。」他表示：「可以不要叫我死日本鬼子嗎？我已經在服兵役了。」連長說：「幹，你活該，你來台灣服兵役就是來贖罪的。」同時還咒罵和其交談的鄰兵都是漢奸。同日晚間，他在訓管室繼續處理蓋章等庶務，連長問：「死日本鬼子你東西弄好了沒？」他回答：「還沒，快處理好了。」連長說：「你去打1985我也沒在怕，我很習慣的。」

第六軍團強調，對於依法服兵役的役男，均應給予肯定，不應區分身分、族群或國籍而有差別對待，對幹部管教失序行為深表痛心，除指派高階幹部嚴謹查處，並親向訓員及家屬表達歉意，另持續精進幹部領導統御作為，維護尊重互信之部隊風氣。