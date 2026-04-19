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滿載200萬桶原油油輪突破封鎖奔赴台灣 足供台灣半個月用量

編譯劉忠勇／即時報導
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台塑海運旗下的超大型原油輪君善輪已通過荷莫茲海峽。圖為一艘油輪18日停在荷莫茲海...
台塑海運旗下的超大型原油輪君善輪已通過荷莫茲海峽。圖為一艘油輪18日停在荷莫茲海峽，非新聞當事人事物。(美聯社)

台塑海運（FPMC）旗下的超大型原油輪（VLCC）君善輪（Fpmc C Lord）已通過荷莫茲海峽，正前往目的地麥寮港，有助舒解台灣缺油的燃眉之急。

路透引述航運分析公司Kpler的數據報導，上周六有超過20艘船隻通過荷莫茲海峽，創下自3月1日以來通過此海峽的最高紀錄，其中懸掛賴比瑞亞國旗的君善輪載有約200萬桶沙烏地原油，正前往台灣。據船舶追蹤網站顯示，君善輪預估5月6日可抵麥寮港。

台灣經濟部長龔明鑫日前曾表示，台灣每日平均使用約15萬桶原油，200萬桶原油足以因應多半個月的用量，這將有助於緩解情況。」

在周六成功通過的船隻當中，有5艘最後一次裝載的貨物來自伊朗，涵蓋油品到金屬。其中3艘為液化石油氣（LPG）運輸船，正分別前往中國和印度。

荷莫茲海峽開放又封鎖的24小時內通過的船舶如下：

懸掛巴拿馬國旗的Crave號油輪，載有來自阿聯的液化石油氣，正前往印尼。

Akti A號和Athina號等兩艘油輪，載有從巴林裝載的成品油，分別前往莫三比克和泰國。

懸掛賴比瑞亞國旗的Navig8 Macallister號油輪，正將約50萬桶阿聯石腦油運往南韓蔚山。

懸掛印度國旗的Desh Garima號，裝載約78萬桶阿聯達斯（Das）原油，正前往斯里蘭卡。

Ruby號載有卡達肥料，正前往阿聯。

Merry M號油輪載有從沙烏地阿拉伯裝載的石油焦，前往義大利拉溫納（Ravenna）。

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