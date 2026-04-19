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「世界最長蛇類」外來網紋蟒頻出沒高雄 恐已繁殖

記者李柏澔宋原彰／綜合20日電
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網紋蟒是世界最長的蛇，圖為2017年2月於高雄燕巢捕獲的網紋蟒，體態粗胖。(圖／...
網紋蟒是世界最長的蛇，圖為2017年2月於高雄燕巢捕獲的網紋蟒，體態粗胖。(圖／游崇瑋攝影)

台灣爬行類動物保育協會與相關研究團隊最新調查指出，高雄地區近14年間已累積至少19筆野外網紋蟒紀錄，這是世界上最長，具有高度入侵潛力的外來種的蛇類，其中多筆集中於典寶溪流域，並出現疑似幼蛇個體，顯示網紋蟒在台灣南部野外自行繁殖的可能性不容忽視。

去年3月，一條長3公尺、重50公斤的網紋蟒出現在高雄市燕巢區馬路，陳姓女騎士不慎輾壓摔車受傷，農業局出動四名成年男子，才將巨蟒置放運輸籠，送去屏科大安置。

梓官區大舍里長歐淼宗說，聽聞典寶溪流域成網紋蟒出沒熱點，「嚇都嚇死了」，只能提醒里民多注意，發現蟒蛇時盡可能遠離並通報。

台灣爬行類動物保育協會理事長游崇瑋指出，台灣並非網紋蟒天然分布區，過去寵物市場需求，曾有相當數量個體經貿易進入台灣。2017年高雄燕巢一處工地挖出一條雌性網紋蟒，收容約三周後產下受精卵，顯示其在野外時即已懷卵。2024年9月研究團隊於同樣位於典寶溪流域，再度發現一條幼蛇，推測僅孵化約半年左右。

游崇瑋表示，研究發現，19筆紀錄中有10筆集中在典寶溪流域附近，具有高度地緣關聯性。目前雖尚未取得如野外產卵或抱卵個體等直接繁殖證據，但從懷卵成蛇、幼蛇出現，以及多點長期紀錄綜合判斷，高雄地區的網紋蟒事件恐怕已不再只是零星個案，而是逐漸浮現中的外來入侵族群。

研究團隊建議，應優先針對典寶溪流域周邊熱區，如燕巢、大社、大樹及仁武等地，加強在地居民宣導與通報機制，避免南台灣成為下一個大型外來蟒蛇入侵熱區。高雄市農業局植物防疫暨生態保育科長陳秀芬表示，網紋蟒每年均有通報，數量未有劇增趨勢，市府會針對通報熱點強化預警，加強調查。

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