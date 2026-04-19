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關鍵評析／網速跟不上 AI功能再強也沒用

記者 馬瑞璿
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台灣大部分用戶家裡的連網速度，大多還落在1G以下，AI功能再快，民眾恐怕都很難受...
台灣大部分用戶家裡的連網速度，大多還落在1G以下，AI功能再快，民眾恐怕都很難受惠。圖為AI示意圖。（路透）

全民用AI（人工智慧）的時代來臨，不過，消費者家中的光纖網路頻寬至少都要在1G以上，才能順暢使用AI各式生成功能。綜觀目前台灣大部分用戶家裡的連網速度，大多還落在1G以下，整體光纖網路傳輸速度甚至不及鄰近的南韓新加坡。若民眾家中甚至台灣整體的光纖網路速度無法快速升級，那麼不管AI功能再快，民眾恐怕都很難受惠。

2022年以前，對很多民眾來說，家中光纖網路300M、500M已是很快的速度，即使家中有手機、平板、電腦、OTT機上盒等多個設備連網，用500M光纖上網即夠用。一般來說，除非是電競玩家、股票自營商，或者是在家上班的SOHO族，否則，當年很少有人會申請1G高速光纖網路。

不過，2022年底出現的ChatGPT，不僅宣告AI時代來臨，這也意味著全球網路使用習慣，也跟著改變。

剛開始的幾年，ChatGPT、Gemini等AI主要功能都落在「文字生成」，例如，幫學生寫論文、幫員工寫企畫書。但是到了2025年之後，所有的AI都開始走向多模態，不僅能生成文字，也可以自動生成照片、聲音、簡報、影片檔。

舉例來說，企業員工只要把完整的文字報告丟給AI，AI就可以直接幫員工把簡報檔做好，不僅提供美輪美奐的版型樣式，文字摘要內容也相當完整，員工只要最後確認檔案內容有沒有錯誤、錯字即可，大幅縮短員工的工作時間。

不過，就算AI功能雖然愈來愈厲害，但如果網路速度跟不上也是枉然。以前，民眾家中有500M光纖連網是「從從容容，游刃有餘」，但現在500M要拿來使用AI功能，恐怕是「匆匆忙忙，連滾帶爬」。

主要原因在於，如果要用AI生成簡報、影片，就需要先把素材上傳到雲端，由AI在雲端上自動生成，等AI生成完畢之後，再透過網路回傳到使用者手上。

但是，現在AI生成出來的檔案都愈來愈大，尤其現在AI生成的影片檔案大小，都是目前一般影片的2至5倍，如果此時家裡還有其他人在追劇、玩遊戲，那麼，原本家中的500M網路傳輸速度就會格外得慢。

電信設備商愛立信在最新出具的報告中指出，「AI普及正在重新定義網路的需求指標。」全球現已有10億名AI活躍用戶，而AI原生應用對網路效能有極高要求。AI技術演進帶動連接需求的改變，例如結合影像、聲音與文字的「多模態AI」採用率，將從現在的13%翻倍至2030年的29%，而且，AI應用未來將不再局限於手機螢幕，2030年將有25%的用戶會跨越多個裝置使用AI，例如智慧穿戴、聯網汽車助理等，並要求這些裝置互動具備連續、無縫的體驗感。

「天下武功，唯快不破。」AI時代下，從政府到民間業者都該為民眾做好基礎建設，盡快提升整體連網速度，才能跟上這個時代。

南韓 新加坡

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