我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本京都男童命案 繼父承認殺害男童 稱獨自棄屍

白宮高層放話：美國可無限期持續封鎖伊朗港口

學妹高跪姿聽講？北一女儀隊學姊制挨批 校方：依程序處理

記者洪子凱／台北16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
北一女樂儀旗隊是由校內樂隊、儀隊、旗隊組成，頗具知名度，近年更多次在國慶大典、元...
北一女樂儀旗隊是由校內樂隊、儀隊、旗隊組成，頗具知名度，近年更多次在國慶大典、元旦升旗等國家重大慶典中表演。(本報資料照片)

歷史悠久北一女儀隊近日卻在網路遭爆料長年學姊制及不合理規矩，引起不小共鳴，甚至有人指出當儀隊學姊講話時學妹須「高跪姿」聆聽，還有練習導致沒辦法吃中飯等不合理現象。校方表示，網路上個案尚待查證，若有學生反映也會依程序處理。

北一女樂儀旗隊是由校內樂隊、儀隊、旗隊組成，內頗具知名度，近年更多次在國慶大典、元旦升旗等國家重大慶典中表演，2023年也曾受邀到美國加州參與玫瑰花車大遊行，更曾在北一女「雙甲子」校慶中與有「橘色惡魔」的日本京都橘高校吹奏部一同表演，在國內外均享有盛名。

不過近日疑有校內學生爆料，校內儀隊有嚴重學姐制度以及不合理規定，包含學姊說話時學妹要呈現「高跪姿」聆聽、中午因練習常常無法吃飯等，雖然貼文一出已被刪文，但也引發討論，更有昔日校友指出，除了練習時間長無法休息外、表現不好會被大聲吼罵，甚至最後自己因傷退出，還被用「爛草莓」、「抗壓不夠」等言語羞辱。

貼文一出，也引發不少昔日校友共鳴，甚至有人在留言處指出當時操練有社員因體力不支暈倒在地，當下學姊也未打119只將人扶到樹蔭下休息，更一度引起校內關切。發文網友也僅強調，能理解當時那些學姊可能也是制度下受害者，但希望儀隊能夠與時俱進，改掉一些無意義規矩和效率低練習方式，相信表演也會更加卓越。

校方表示，若有社團學生向校方反映相關問題，了解後會予以關心並進行處理，至於網路內容因資訊來源與內容尚待查證，不便就個別貼文內容評論或回應。

北一女樂儀旗隊是由校內樂隊、儀隊、旗隊組成，頗具知名度，近年更多次在國慶大典、元...
北一女樂儀旗隊是由校內樂隊、儀隊、旗隊組成，頗具知名度，近年更多次在國慶大典、元旦升旗等國家重大慶典中表演。(本報資料照片)

日本

上一則

父捐腎、母捐肝…12歲罕病童經「接力式移植」獲移植續命

下一則

藍副主席李乾龍稱「座車被裝追蹤器」藍：若再發現必追究

延伸閱讀

女生「舞台C位變寶媽」 上海交大宣傳片挨轟歧視 校方道歉

女生「舞台C位變寶媽」 上海交大宣傳片挨轟歧視 校方道歉
啥情況？山東高校3女生牽著黃牛在校園奔跑 校方回應

啥情況？山東高校3女生牽著黃牛在校園奔跑 校方回應
紐約市學校採電子通行證 記錄學生如廁時間惹議

紐約市學校採電子通行證 記錄學生如廁時間惹議
21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

熱門新聞

童子賢說，台灣的液化天然氣（LNG）存量最多只有11天，發電上需要每天都有船到港，若有十天LNG無法靠岸，則台灣面臨供電危機。圖為一艘LNG運輸船15日駛離荷蘭港口。(歐新社)

童子賢：台灣不要浪費荷莫茲海峽這場能源危機

2026-04-09 20:33
前總統馬英九。(本報資料照片)

馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由

2026-04-14 09:35
台北市長蔣萬安上午參加2026台北電器空調影音3C大展受訪。(記者楊正海／攝影)

「鄭習會」陸卻宣布黃海實彈射擊 蔣萬安10字回應

2026-04-09 22:29
TVBS是否易主還有待官方消息公布。圖／摘自官網

吳安琪在中國旅遊時得知被裁員 傳2大金控出手要搶TVBS

2026-04-12 11:50
針對南韓電子入境卡錯列CHINA（TAIWAN）爭議，南韓頁面今天已經刪除「前一出發地」及「下一目的地」欄位。圖／聯合報系資料照片 袁寬仁

南韓電子入境卡系統誤列事件終告結：台暫緩更改措施

2026-04-10 16:23
鄭習會上午在北京人民大會堂東大廳舉行，國民黨主席鄭麗文(左)與中共中央總書記習近平(右)握手。（本報記者/攝影）

鄭習會握手14秒 習近平：堅守九二共識、反台獨 謀兩岸和平

2026-04-09 23:55

超人氣

更多 >
全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地
市場遇冷民歌50北美巡演突停擺 聖荷西場起全面取消

市場遇冷民歌50北美巡演突停擺 聖荷西場起全面取消
獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁

獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁
才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯

才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯
習近平就美伊戰爭發聲 紐時：美中關係再現挑戰

習近平就美伊戰爭發聲 紐時：美中關係再現挑戰