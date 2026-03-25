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男童嬉鬧跳下桃機二航廈防墜網 機場消防隊垂降救援

記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
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桃機昨天中午12時許，有小朋友自行跳下防墜網，後由機場公司消防隊救起。(讀者提供)
桃機昨天中午12時許，有小朋友自行跳下防墜網，後由機場公司消防隊救起。(讀者提供)

桃園國際機場第二航廈昨(25)天中午12時許，發生一起外國籍7歲兒童在一樓入境大廳掉落防墜網事件，後經機場消防隊協助脫困，機場公司呼籲家長應隨時留意幼童動向，切勿讓孩童攀爬設施以免釀成意外事故。

據了解，昨天中午12時52分許，1名無家長陪同的外籍兒童在桃園國際機場第二航廈1樓入境大廳遊玩，卻自行踩著垃圾桶跨越北側電扶梯後方圍籬，隨後站在平台邊緣向下觀看，一旁旅客看到急忙勸阻，但他卻往防墜網跳，還開心地在網上嬉戲。

桃園國際機場公司表示，昨天12時52分第二航廈一樓接機大廳北側，有1名幼童於家長未注意時自行翻越圍籬，幸由電坡道上方防墜網防護攔截。現場保全人員第一時間發現隨即通報，機場公司獲報後立即啟動應變，通報公司消防大隊到場，消防大隊於13時08分抵達現場準備救援，並於13時22分以垂降方式成功救出幼童。

機場公司指出，該名幼童未受傷，經現場員警與家長釐清相關狀況後，該家長與幼童一同離開。由於航廈內人流往來頻繁，呼籲家長及同行親友應隨時留意幼童動向，切勿讓孩童攀爬設施、跨越圍籬或進入危險區域，以維護自身安全。

桃機今天中午12時許，有小朋友自行跳下防墜網，後由機場公司消防隊救起。(讀者提供...
桃機今天中午12時許，有小朋友自行跳下防墜網，後由機場公司消防隊救起。(讀者提供)

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