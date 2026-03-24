台美談判推手 經貿辦公室副總談判代表顏慧欣驚傳辭世

行政院經貿談判辦公室副總暨談判代表顏慧欣。（本報資料照片）

從中經院被拔擢到行政院經貿談判辦公室擔任副總談判代表的顏慧欣驚傳離世。據了解，顏慧欣年初即因病住院，於3月12日因病逝世，享年53歲。由於家人非常低調，直到昨天辦完告別式後，消息才傳開，中經院同仁極表不捨與哀悼。

顏慧欣是財政部 前部長顏慶章之女，美國威斯康辛大學法學碩士、博士，回台後短暫在台北大學擔任教職後，於2013年任職中華經濟研究院WTO 及RTA中心，從副研究員做起，一路當到資深執行長，表現非常突出，因此於2024年被行政院經貿辦公室挖角，擔任臺灣美國事務委員會 主任委員，並兼任副總談判代表 。

顏慶章也是台灣首任駐WTO大使，而顏慧欣進入中經院負責WTO相關事務，更是因為台灣於2002年加入WTO後，中經院有感於應強化WTO經貿法，因此延攬具有法學背景的顏慧欣進入WTO及RTA中心。父女兩人都在WTO事務上有優異表現，也成為政壇美談，顏慶章更是以此為榮。

據了解，顏慧欣原本身體就不太好，擔任行政院經貿辦公室後，面臨台美談判重責大任，壓力倍增，據同事了解，顏慧欣在經貿辦公室受到長官排擠，工作並不愉快。年初身體不適，舊疾復發住院後，於3月12日辭世。

中經院同仁深感不捨，表示顏慧欣是個好人才，雖有不錯家世，但個人表現極佳，態度謙和，驟然離世對國家是重大損失。另有一說指顏慧欣原本去年下旬就想請辭，但高層一再慰留而未能去職。

台美在春節前簽訂台美對等貿易協定時，幾次重要記者會顏慧欣都未現身。但當時外界評價此次談判成果，就曾點出台灣團隊除了由行政院副院長鄭麗君領頭，還包含一名談判老將楊珍妮，以及中生代的顏慧欣，三人這一次擔任談判要角，其中顏慧欣具有法律以及經貿雙重背景。沒想到談判傳出捷報，顏慧欣卻於3月即傳出不幸消息。