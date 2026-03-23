戰爭衝擊…台恐掀藥品漲價、缺藥潮 藥廠已發1緊急通知

藥師公會全聯會社區藥局委員會主委王明媛說，中東戰事影響，塑膠製品價格蠢蠢欲動，包括藥品塑膠瓶、鋁箔等，且漲價完全沒有預警，「藥局更是被突襲」，目前隨時關注，漲價絕非單一個案。(本報資料照片)

美國、伊朗戰事不斷，嚴重影響全球石油供應，導致以石油為原料的塑膠製品價格，恐持續攀升。台灣知名藥廠「十全實業股份有限公司」上周向供貨藥局 發出緊急重要通知，針對此次戰爭帶來的不可抗力因素，未來產品報價將依客戶實際下單時的原物料價格機動調整，並請各藥局先評估未來半年至一年內需求用量，斟酌是否提前下單。

藥師公會全聯會社區藥局委員會主委王明媛表示，十全實業股份有限公司通知指出，「近期波斯灣美伊衝突升溫，導致全球石油供應鏈受到巨大衝擊，原油價格持續上漲且運輸受創，進而嚴重影響石化相關原物料之生產成本與供應穩定性，目前已收到塑膠類產品（塑膠條／瓶子／酒精桶／鋁箔／培養皿⋯等）不可抗力漲價的通知，且不接遠期訂單，只能馬上拉貨。」

通知表示，「針對此『戰爭帶來之不可抗力因素』所造成的市場價格劇烈波動，十全實業股份有限公司未來之產品報價，將依客戶實際下單時之原物料價格進行機動調整。造成不便，敬請見諒。為確保藥局生產與營運順暢，懇請先行評估未來半年至一年内之需求用量，並斟酌是否提前預下訂單。本公司亦將克盡全力，維持供貨之最大穩定性。」

「未來藥品恐有一波漲價潮、缺藥潮。」王明媛說，中東戰事影響，塑膠製品價格都蠢蠢欲動，包括藥品的塑膠瓶、鋁箔等，且漲價完全沒有預警，「藥局更是被突襲」，但目前漲價幅度及範圍仍未確定，還是要取決於上流廠商報價，現在就是隨時關注，但這絕對不是單一個案。

王明媛表示，現在藥品供應恐朝向新冠疫情時的走勢，即「供應鏈斷鏈」。新冠疫情時，所有人居家隔離，沒有人幫藥品分裝、貼標籤，導致藥品無法出貨，引爆缺藥潮，現在則是裝藥的瓶子、罐子的成本上漲，若成本持續上漲，若有廠商以減產、停產因應，藥品同樣無法產出，「到時候是有錢也買不到」。

在王明媛其經營的藥局裡，給藥時，多是把所有藥品一起放進投藥袋，有如診所取藥的方式；最近，藥局投藥袋用完了，她打算重新設計，但和廠商提案不到一周，業者緊急來電，「不敢報價」，原因是原本一個藥袋約0.5元台幣，現在上游原料廠商漲價，漲幅約7%，且價格一直漲，待準備製成成品時，很有可能多漲一成，支出成本必須由藥局自行吸收。

王明媛說，現在藥局已盤點塑膠袋、夾鏈袋等，趁沒有漲價時趕快預訂、補貨，因為不知道什麼時候會漲價，而藥品是否漲價？將持續關注，就怕未來恐有漲價潮、缺藥潮。