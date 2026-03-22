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蔣萬安現身開齋節民眾超熱情 「清真市集」穆斯林主題攤位多元

記者林麗玉／台北即時報導
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「2026台北開齋節」22日在大安森林公園登場，市長蔣萬安一現身許多民眾爭相握手拍照。（記者林麗玉／攝影）
「2026台北開齋節」22日在大安森林公園登場，市長蔣萬安一現身許多民眾爭相握手拍照。（記者林麗玉／攝影）

「2026台北開齋節」22日在大安森林公園登場，市長蔣萬安一現身許多民眾爭相握手拍照，蔣今也體驗土耳其浮水畫、伊斯蘭書法，蔣說，去年台北開齋節迎來超過三萬人參與，今年活動更精彩，不僅展現台北市友善穆斯林成果，也代表台北的多元包容友善文化。

蔣上任後，每年都會出席開齋節活動，蔣今天致詞也提到，他已是第四次出席，每年都感受穆斯林朋友的熱情，也代表台北是多元包容友善城市，大家不分文化、族群、國界都是一家人，去年迎來超過三萬人，今年活動更加精彩。

今年的台北開齋節活動有清真市集、文化體驗與成果展等活動相當多元，今年舞台更特別邀請印尼知名創作女歌手Feby Putri首次來台演出，為活動掀起最高潮。

北市觀傳局指出，今年活動特別新增「台北穆斯林友善城市成果展」，以政策理念、穆斯林友善旅館及景點三大主題呈現，並設計互動小遊戲，讓民眾在遊戲挑戰中，更加了解北市推動穆斯林友善旅遊環境的努力與成果。

另外，高人氣「清真市集」匯集超過30個穆斯林文化主題攤位，從清真美食、特色文化商品到異國小物等應有盡有。觀傳局本次更擴大與民間合作，包含全家便利商店的「FamiMobi多元文化快閃店」，販售東南亞零食、泡麵與南洋酸辣燙「馬尚煮」等人氣商品；及首度攜手7-ELEVEN設置攤位與OPEN!行動購物車，提供清真友善商品、飲料及冰品，讓穆斯林朋友都能感受臺北的多元與便利。

「文化體驗區」同樣精彩，包括伊斯蘭書法體驗、土耳其浮水畫體驗及「開齋粽（Ketupat）」意象吊飾手作，帶領民眾從藝術與手作過程感受穆斯林文化；「草地同樂區」吸引大批人潮點歌歡唱、草地野餐，盡情享受節慶時光。

北市勞動力重建運用處也參與活動打造「南風漫城 一起開齋－萬島之國到臺北」文化體驗區。觀傳局表示，未來將持續推動台北穆斯林友善旅遊環境、深化穆斯林友善城市形象，成為穆斯林旅客旅遊的首選城市。

「2026台北開齋節」22日在大安森林公園登場，市長蔣萬安（左）一現身許多民眾爭...
「2026台北開齋節」22日在大安森林公園登場，市長蔣萬安（左）一現身許多民眾爭相握手拍照，蔣今也與觀傳局長余祥(右)體驗土耳其浮水畫、伊斯蘭書法。（記者林麗玉／攝影）

「2026台北開齋節」22日在大安森林公園登場。（記者林麗玉／攝影）
「2026台北開齋節」22日在大安森林公園登場。（記者林麗玉／攝影）

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