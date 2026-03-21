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900歲還在撐一座森林 塔塔加大鐵杉心腐過半仍續命

記者江良誠／南投即時報導
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塔塔加大鐵杉檢查及診治由樹醫師在樹幹及根系處灌注藥劑。(玉管處提供)
塔塔加大鐵杉檢查及診治由樹醫師在樹幹及根系處灌注藥劑。(玉管處提供)

今(21)天是國際森林日，位於台灣玉山國家公園塔塔加地區、楠溪林道與玉山林道交會處的九百歲大鐵杉，近年一度出現樹勢衰弱，經跨單位診治後已有初步改善。玉山國家公園管理處表示，大鐵杉不僅是地標景觀，更是承載豐富生態的「天空公寓」，盼藉此喚起民眾對森林保育的重視。

玉管處指出，塔塔加大鐵杉為台灣鐵杉代表性個體之一，生長於中高海拔霧林帶，樹形高大挺拔、枝幹開展，長年吸引遊客駐足合影。其枝條上附生松蘿、苔蘚與蕨類等植物，甚至可見昆欄樹、玉山杜鵑及二葉松等木本植物著生，形成多層次棲地，提供鳥類、松鼠等野生動物活動空間，具高度生物多樣性價值。

不過，玉管處人員與志工於2023巡查時發現，大鐵杉出現樹勢衰弱情形。經專業檢測顯示，樹體心材腐朽已超過五成，且受多重環境壓力影響，健康狀況亮起警訊。

為延續老樹生命，玉管處與台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處合作，邀集森林學與植物病蟲害專家組成團隊進行診治，採取非侵入性方式，包括藥劑灌注、修剪病枯側枝及持續監測等措施，盡量降低對樹體干擾。

玉管處表示，經數年持續觀察，大鐵杉目前樹勢已有初步恢復跡象，相關過程亦拍攝為科普短片「空天之寓－塔塔加大鐵杉診治計畫」，讓外界了解護樹工作的專業與挑戰。

玉管處強調，大鐵杉歷經數百年歲月，是森林生態的重要節點，不僅提供多樣生物棲地，也具有環境教育與文化意義。適逢國際森林日，呼籲民眾走入山林時，以尊重與保護的態度看待自然資源，共同守護珍貴老樹與森林環境。

大鐵杉病枯枝修枝後，病菌由台大實驗林攜回，分離分析確認病原菌種。(玉管處提供)
大鐵杉病枯枝修枝後，病菌由台大實驗林攜回，分離分析確認病原菌種。(玉管處提供)

大鐵杉已有9百多年樹齡，也是塔塔加著名地標。(玉管處提供)
大鐵杉已有9百多年樹齡，也是塔塔加著名地標。(玉管處提供)

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