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物價漲業者苦撐 基隆廟口夜市螃蟹羹漲2成人潮還是多

記者游明煌／基隆即時報導
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基隆廟口夜市小吃美食聞名，但近來民眾發現一碗螃蟹羹春節後都漲到100元，覺得變貴了，但人潮還是多。(記者游明煌／攝影)
基隆廟口夜市小吃美食聞名，但近來民眾發現一碗螃蟹羹春節後都漲到100元，覺得變貴了，但人潮還是多。(記者游明煌／攝影)

春節後及中東戰爭影響，近期物價漲幅明顯，影響瓦斯、油價、夜市小吃攤等，已有部分小吃攤漲幅5到20元(台幣，下同)都有，但絕大多數業者仍在觀望。基隆廟口夜市小吃美食聞名，一碗螃蟹羹去年都還只有80、90元不等，但春節後都已漲到100元(約3美元)，民眾覺得變貴了。

基隆廟口夜市小吃美食聞名，但近來民眾發現多家業者一碗螃蟹羹去年都還只有80、90元不等，但春節後就已漲到100元。一名業者說，因為年前蟹肉等原物料就漲很兇，實在撐不住了才漲價，中東戰爭更是讓原物料成本更吃緊，但會來吃的還是會來，只要好吃影響並不大，人潮還是多，昨晚微雨，但人潮還是多。

有民眾說，「一張紅通通的國父才能換一碗螃蟹羹，基隆廟口銅板美食登出了嗎？」昨晚微雨，愛三路兩家螃蟹羹小吃攤人潮還是很多。一名遊客表示，螃蟹羹是基隆特色小吃，雖貴一點但還可接受，因為蟹肉很鮮，但也有人表示，會換到別家嘗較便宜口味。

基隆廟口其他小吃業者多表示，中東戰爭傳出後，業者的原物料成本多有增加，大家壓力很大，但多還在苦撐，不敢輕言漲價，怕影響生意，但已有部分業者油飯年後已有漲5元。

不只小吃店苦撐，需要仰賴大量燃油在海上航行的國際郵輪業者也撐不住了。麗星郵輪旗下「探索星號」以基隆為母港，去年3月首航基隆。「探索星號」17日通知旅客，由於近期中東地區的地緣政治發展，燃油價格大幅上漲，自3月20日或之後作出的新預訂將徵收燃油附加費，每人每晚新台幣600元。

基隆廟口夜市小吃美食聞名，但近來民眾發現一碗螃蟹羹春節後都漲到100元，覺得變貴...
基隆廟口夜市小吃美食聞名，但近來民眾發現一碗螃蟹羹春節後都漲到100元，覺得變貴了，但人潮還是多。(記者游明煌／攝影)

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