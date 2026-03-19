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陳其邁拜會美國頂尖智庫胡佛研究所及Google、電信龍頭AT&T

記者徐白櫻／高雄19日電
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高雄市長陳其邁率隊拜會Google ，並與Google AI研發團隊會晤，期望進一步提升高雄的智慧交通服務。(圖／高市府提供)
高雄市長陳其邁率隊拜會Google ，並與Google AI研發團隊會晤，期望進一步提升高雄的智慧交通服務。(圖／高市府提供)

高雄市長陳其邁率團訪美，除參與輝達GTC大會外，此行也拜會史丹佛大學胡佛研究所智庫，與戴雅門（Larry Diamond）會談，並與Google、電信龍頭AT&T ，以及材料半導體檢測分析廠汎銓等科技大廠交流。市府表示，此行爭取企業合作，確保產業轉型方向與國際趨勢接軌。

史丹佛大學與胡佛研究所在全球戰略議題上扮演關鍵角色，陳其邁率團隊與民主理論大師戴雅門（Larry Diamond）及政策研究員費德（David Fedor）交流，聚焦地緣政治下的國際情勢、供應鏈韌性及能源政策。

陳其邁指出，戴雅門教授去年六月曾訪問高雄，此次市府成功串聯日本熊本縣與美國亞利桑那州，簽署三方經濟MOU，實踐「半導體戰略三角」構想；針對AI發展帶來的電力挑戰，「區域能源平衡」是國家安全的關鍵。

市府交通局正規畫與Google Green Light等相關合作，陳其邁與Google AI研發團隊會晤，期望進一步提升智慧交通服務。針對5G專網與Open Telco AI，陳其邁與美國電信龍頭AT&T商討如何建構支持「智慧高雄燈塔計畫」的低延遲通訊骨幹。

副市長羅達生拜會汎銓科技（MSS USA）美國子公司，與光程研創及 Chi3 Optics 等前瞻技術團隊交流。羅達生說，高雄已具備台積電製造、日月光封裝與 AMD 研發能量，結合「埃米級」材料分析與矽光子（Silicon Photonics）異質整合技術，將能補齊光學量測與元件設計的關鍵缺塊，完成從「先進製造」到「AI 研發樞紐」的最後一哩路。

經發局長廖泰翔指出，訪美團此行成功串聯美西科技與學術界重要夥伴，從Google的平台能力、AT&T的智慧聯網技術，到MSS USA CORP及光子學的布局，市府將持續透過政策支持，吸引全球領先企業進駐，讓高雄經驗成為具國際影響力的智慧城市示範案例。

高雄市長陳其邁（右三）前往史丹佛大學胡佛研究所，與全球知名民主理論大師戴雅門（右...
高雄市長陳其邁（右三）前往史丹佛大學胡佛研究所，與全球知名民主理論大師戴雅門（右四）會談，聚焦國際情勢及能源政策。(圖／高市府提供)

高市副市長羅達生（左五）率隊拜會汎銓科技（MSS USA）美國子公司，並與光程研...
高市副市長羅達生（左五）率隊拜會汎銓科技（MSS USA）美國子公司，並與光程研創及 Chi3 Optics 等前瞻技術團隊交流。(圖／高市府提供)

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