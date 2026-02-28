台民間首例 嘉義市天文協會發現2顆小行星 可望有命名權

我的頻道

記者李宗祐／嘉義28日電
嘉義市天文協會發現的新小行星，獲國際小行星中心（MPC）給予臨時編號 2025WO11 (K25W11O)及2026AM13(K26A13M)。（圖／嘉義市政府提供）
嘉義市天文協會與麗江市天文協會合作「天體搜尋計畫」，團隊於2025年11月及2026年1月觀測到2顆新發現之主帶小行星，獲國際小行星中心（MPC）給予臨時編號 2025WO11 (K25W11O)及2026AM13(K26A13M)。未來完成3次以上回歸追蹤並取得永久編號後，嘉義團隊將擁有正式命名權，規畫連結在地文化讓「嘉義」閃耀太陽系。

長期支持科學教育的嘉義市長黃敏惠獲知此一喜訊後，亦表達高度肯定與祝賀，表示嘉義市教育能量和探索精神無遠弗屆！市府團隊長期全力支持學校推動天文教育，也與天文協會夥伴長期攜手合作，帶領市民與孩子一同見證無數天文奇景。如今看到民間社團展現如此堅強的專業研發能量，甚至在宇宙中發現全新的小行星，這正是嘉義市落實『人文第一、科技相佐』教育願景的亮眼成果。黃敏惠市長並期待，這顆新發現的小行星，未來能承載著嘉義的故事與永不放棄的科學精神，在浩瀚星海中持續閃耀！

這項科研突破是嘉義市天文協會自1987年創會以來，邁入40周年前夕的重大里程碑，也是民間天文社團參與新天體發現的首例。

教育處長郭添財表示，此次成功發現2顆新小行星意義非凡，是一堂生動且真實的科學教育示範課，讓孩子看見只要持續投入與專業累積，地方城市的民間團體也能站上國際舞台，貢獻人類天文知識。

嘉義市天文協會理事長也是蘭潭國小校長邱榮輝表示，協會走過40年歲月，從最初在街頭推廣觀星，到現在能與國際接軌並參與新天體發現，這2顆小行星的誕生見證了協會的成熟與突破。

邱榮輝指出，此成果源於嘉義市天文協會主導的觀測規畫，並與麗江市天文協會合作設備維護。依據國際規則，未來取得永久編號後，嘉義團隊將擁有正式命名權，屆時將思考如何連結嘉義在地文化，讓嘉義之名閃耀於太陽系。

