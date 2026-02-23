我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／選手吃很大 日吞365公斤義大利麵、1.2萬片披薩

英媒：安德魯隨扈 曾為艾普斯坦紐約寓所晚宴維安

蔣萬安開學日發健康御守 推動無菸城市

記者胡經周／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
23日是開學日，文山區興華國小圍牆也出現不一樣樣貌，融入校內社團特色設計加上周邊景點動物園等，讓禁菸宣導不在只有文字上的警示，而是透過彩繪圖案呈現。（記者胡經周／攝影）
23日是開學日，文山區興華國小圍牆也出現不一樣樣貌，融入校內社團特色設計加上周邊景點動物園等，讓禁菸宣導不在只有文字上的警示，而是透過彩繪圖案呈現。（記者胡經周／攝影）

23日是開學日，台北市長蔣萬安至校園發放無菸御守，盼透過教育將觀念傳遞至社區，並鎖定有意願里辦、商圈作為無菸環境試辦區。

蔣萬安指出，新年共有3期許，市府將推動無菸城市觀念，不僅僅是校門口宣示更要延伸到社區，守護孩童健康避免受到二手菸、三手菸危害；第二期許將結合社區學校、醫院、在地里長一起推動無菸城市；第三期許是希望孩童可扮演「無菸小尖兵」拿這些御守、拒菸小卡回家傳遞觀念，讓無菸城市政策推動更加順暢。

影片來源：聯合新聞網

23日是開學日，文山區興華國小圍牆也出現不一樣樣貌，融入校內社團特色設計加上周邊...
23日是開學日，文山區興華國小圍牆也出現不一樣樣貌，融入校內社團特色設計加上周邊景點動物園等，讓禁菸宣導不在只有文字上的警示，而是透過彩繪圖案呈現。（記者胡經周／攝影）
23日是開學日，台北市長蔣萬安至校園發放無菸御守，盼透過教育將觀念傳遞至社區，並...
23日是開學日，台北市長蔣萬安至校園發放無菸御守，盼透過教育將觀念傳遞至社區，並鎖定有意願里辦、商圈作為無菸環境試辦區。（記者胡經周／攝影）
23日是開學日，台北市長蔣萬安至校園發放無菸御守，盼透過教育將觀念傳遞至社區，並...
23日是開學日，台北市長蔣萬安至校園發放無菸御守，盼透過教育將觀念傳遞至社區，並鎖定有意願里辦、商圈作為無菸環境試辦區。（記者胡經周／攝影）
23日是開學日，台北市長蔣萬安（後左三）至校園發放無菸御守，盼透過教育將觀念傳遞...
23日是開學日，台北市長蔣萬安（後左三）至校園發放無菸御守，盼透過教育將觀念傳遞至社區，並鎖定有意願里辦、商圈作為無菸環境試辦區。（記者胡經周／攝影）
23日是開學日，台北市長蔣萬安（中）至校園發放無菸御守，盼透過教育將觀念傳遞至社...
23日是開學日，台北市長蔣萬安（中）至校園發放無菸御守，盼透過教育將觀念傳遞至社區，並鎖定有意願里辦、商圈作為無菸環境試辦區。（記者胡經周／攝影）

世報陪您半世紀

蔣萬安

上一則

五院茶敘 韓國瑜：賴清德願赴立院做國情報告 採統問統答

下一則

將投入新北選戰...李四川吐露心底話 與蔣萬安互動曝好交情

延伸閱讀

「蔣啟川鐵三角」成形 助藍白談判 江李互贈禮物寓意深遠

「蔣啟川鐵三角」成形 助藍白談判 江李互贈禮物寓意深遠
母雞效應擴散全台？蔣萬安被點2028直攻總統大位回應了

母雞效應擴散全台？蔣萬安被點2028直攻總統大位回應了
國民黨「蔣啟川」鐵三角成形 助藍白談判

國民黨「蔣啟川」鐵三角成形 助藍白談判
市長選戰開跑？藍營「超級母雞」蔣萬安春節行程滿檔 連掃3天宮廟

市長選戰開跑？藍營「超級母雞」蔣萬安春節行程滿檔 連掃3天宮廟

熱門新聞

台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人