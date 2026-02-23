蔣萬安開學日發健康御守 推動無菸城市

23日是開學日，文山區興華國小圍牆也出現不一樣樣貌，融入校內社團特色設計加上周邊景點動物園等，讓禁菸宣導不在只有文字上的警示，而是透過彩繪圖案呈現。（記者胡經周／攝影）

23日是開學日，台北市長蔣萬安 至校園發放無菸御守，盼透過教育將觀念傳遞至社區，並鎖定有意願里辦、商圈作為無菸環境試辦區。

蔣萬安指出，新年共有3期許，市府將推動無菸城市觀念，不僅僅是校門口宣示更要延伸到社區，守護孩童健康避免受到二手菸、三手菸危害；第二期許將結合社區學校、醫院、在地里長一起推動無菸城市；第三期許是希望孩童可扮演「無菸小尖兵」拿這些御守、拒菸小卡回家傳遞觀念，讓無菸城市政策推動更加順暢。

影片來源：聯合新聞網