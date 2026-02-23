年節團聚壓力大 北市、桃園精神醫院急診就醫者增

我的頻道

記者沈能元／台北23日電
今年春節流感、腹瀉等疫情趨緩，但精神科急診、門診就醫人數不降反增，醫師建議，開工後兩、三個月如仍覺情緒不穩，影響工作表現，應尋求專業醫療協助。(記者林伯東／攝影)
春節九天連假，類流感及腹瀉等疫情趨緩，但精神醫院急診就醫人次卻不降反增，衛福部桃園療養院急診從小年夜前一天至初五累計101人次就醫，北市聯醫松德院區截至初五收治86人次，近年相對較高，主因為服藥不規律、家人團聚產生壓力，以致病情難以控制。再者，對許多癌友來說，也是一大考驗，患者擔心「病情發作，恐無法即時就醫」、「過完年之後，無法順利住院治療」，陷入焦慮情緒中。

「年節親友團圓，確為精神症狀最易波動的時期。」衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，除了急診，今年另開設特別門診，以減輕急診醫療人力。最近一周急診收治101人次，其中24人次病情嚴重，需住院治療。

李俊宏指出，精神疾病患者於長假時常熬夜追劇、打麻將，因日夜顛倒，造成睡眠節律混亂，如為憂鬱症、躁鬱症或思覺失調患者等敏感族群，病情容易劇烈波動，甚至出現幻聽、妄想等症狀，必須緊急就醫。

台北市立聯合醫院松德院區副院長邱智強表示，年節至初五共86人次至急診就醫，相較平常日子，春節急診就醫約增一成。在急診個案中，自傷自殘、具暴力風險者占51.1%，總體統計，34.9%患者需收治住院。

邱智強分析，今年過年前溫度變化劇烈，門診憂鬱症、躁鬱症等病人明顯增加，過年期間又常中斷用藥，加上親友緊密互動，身心產生極大壓力，以致情緒不穩需就醫。

「春節期間身心異常，不見得都與精神疾病有關。」新北市諮商心理師公會理事長羅惠群說，這次年節長達九天，許多人返鄉與眾多親友互動時，被問到工作、感情、年終獎金等，累積許多壓力，「生活危機」被放大，就可能情緒失控。

羅惠群指出，過年期間，如遇家庭衝突、情緒不滿，大都選擇隱忍、壓抑，可能於年後一一浮現，預估年後接受心理諮詢的個案人數將比平常多出一至二成。

台灣癌症基金會晴嶼心理諮商所長張維宏也表示，許多在異地工作的癌友怕家人擔心，並未透露病情，在春節返家前相當緊張，於門診或心理諮商時常焦急地問「該如何面對家人？如何不被家人發現自己罹癌？」

張維宏說，一名30多歲乳癌患者化療狂掉頭髮，但她不願家人知道，進出家門總戴著帽子，甚至安全帽，而父母完全不知女兒罹癌，獨自承受壓力下，情緒更顯焦慮、憂鬱。

新光醫院精神科主治醫師田心喬說，過年就醫患者壓力來源分別為家庭衝突、失眠，以及一想到返回職場，就覺壓力沉重，症狀多為焦慮、頭痛、疲倦等，呼籲民眾於開工後，注意身心變化，適時紓壓。

如何盡速回復生活節奏？羅惠群建議先恢復正常規律睡眠作息，再設定小目標，如準時上班，優先處理重點工作，並給自己半個月至三個月觀察期，若工作或生活功能仍受影響，建議尋求心理諮商協助。

春節 療養院 憂鬱症

