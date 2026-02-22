我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

越南女生遊台中錢包留單車 台人路不拾遺讓她手舞足蹈

記者陳宏睿／台中22日電
越南籍阮姓女大生（前排左二）近日到台中旅遊，不慎將錢包遺留在單車置物籃，女警協助她找回，一行人開心合影。（圖／第二警分局提供）
越南籍阮姓女大生（前排左二）近日到台中旅遊，不慎將錢包遺留在單車置物籃，女警協助她找回，一行人開心合影。（圖／第二警分局提供）

越南籍19歲阮姓女子在台灣就讀政治大學，近日與同學到台中旅遊時，不慎將錢包遺留在YouBike置物籃內，前往還車站點找錢包時，該輛單車已被借走，阮女急得向警方求助，女警許珈珈協助聯絡客服，順利找到該輛單車的還車點，發現錢包仍在置物籃內「原封不動」，台灣人路不拾遺的好習慣，也讓阮女開心的手舞足蹈。

台中市第二警分局公園所17日時，接獲台讀政治大學的越籍阮姓女大生（19歲）報案，她與同學到台中旅遊，騎乘YouBike前往一中商圈時，不慎將錢包遺落在腳踏車上，返回原站卻發現車輛已被借走，錢包內有學生證、居留證等重要物品，突然遺失不知如何是好。

女警許珈珈受理後，第一時間協助聯繫YouBike客服，查詢車輛動向，客服回覆該車已歸還至西區五權三街站點，可協助上鎖，避免再被租借騎乘。

女警不僅耐心教導阮女使用APP操作，也貼心建議搭車前往確認，果然，錢包安然躺在車籃中，證件與財物一樣不少，阮女直擊台灣人「路不拾遺」的好習慣，開心的手舞足蹈，直呼「台灣治安真的很好，警察也好熱心」，一行人也在派出所前，開心與女警合影留戀。

第二警分局長鍾承志溫馨提醒，外出旅遊、逛街請養成隨身保管貴重物品的好習慣，包包拉鍊務必拉好，避免將重要物品隨意放置，尤其使用共享單車下車前務必再檢查一次；如需協助，隨時撥打 110 或就近至派出所求助，臺灣警察都在你身邊，馬年馬上安全幸福。

世報陪您半世紀

越南

上一則

新北市長選舉三黨備戰 藍白合年後啟動 綠陸空戰齊發

下一則

違和美感 81歲男志工擅縫芭比服 被當論文題材

延伸閱讀

全球自行車友善城市 蒙特婁意外登上北美第一

全球自行車友善城市 蒙特婁意外登上北美第一
減少對俄依賴 越南傳欲購入法飆風戰機威懾南海對手

減少對俄依賴 越南傳欲購入法飆風戰機威懾南海對手
泰國、越南、大馬 對美順差擴大

泰國、越南、大馬 對美順差擴大
陽明貨輪船長涉走私億元海洛因 船員主動通報查獲

陽明貨輪船長涉走私億元海洛因 船員主動通報查獲

熱門新聞

台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05
韓國瑜（前排中）、江啟臣（前排左二）豐原慈濟宮合體拜年，韓國瑜表示不用做過多政治聯想。(記者陳敬丰／攝影)

蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

2026-02-18 00:16

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我