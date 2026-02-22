我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

89歲病母決斷食善終 「天邊孝子」搶救 丟下一句話後返美

台灣新聞組／綜合22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
年節期間遠方遊子紛紛返鄉探親，其中不乏平時無力照顧病榻雙親的「天邊孝子」，陸續引發干擾善終決策、手足爭產等爭議。圖為示意圖，非新聞當事人。（記者陳正興／攝影）
年節期間遠方遊子紛紛返鄉探親，其中不乏平時無力照顧病榻雙親的「天邊孝子」，陸續引發干擾善終決策、手足爭產等爭議。圖為示意圖，非新聞當事人。（記者陳正興／攝影）

南部89歲的美玉阿嬤（化名）當過護理師，四年前她就飽嘗身體退化、跌倒骨折之苦，加上確診失智須長期服藥，她自認「生無可戀，這樣活著愈來愈沒意思」，決定「斷食善終」，囑咐長期照顧的女兒不要救她，但在美國的兒子趕回扮「天邊孝子」堅持搶救，美玉阿嬤的計畫功敗垂成。

美玉阿嬤因為高齡，心臟等多種器官明顯退化，每天要吃一大包藥，骨折的疼痛也折磨她，加上老伴和親友一個個走了，日子更顯孤單；惡性循環下喪失求生意志和食慾，不但拒絕吃藥，也決定斷食告別人世。

決定斷食後，美玉阿嬤長達七天只由家人供水、沒進食，她交代女兒「就讓我昏睡後別再醒來」；由於平時就常向女兒提及此念頭，當母親付諸行動，女兒決定尊重母親的意志。

「怎麼把媽媽照顧成這樣？你還有良心嗎？」遠在美國東岸的兒子得知母親生命垂危趕回台灣，離上次回台已逾半年；他責備妹妹「讓媽媽活活餓死」，實在太狠心，同時買來平時媽媽最愛吃的幾樣名菜讓她聞香，媽媽因求生本能開始進食，求死計畫失敗。

女兒說，母親「重生」後失智有惡化傾向，性格也大變，不僅言語退化、常認錯人，且疑心病重、常大吼大叫、會打人…，即使請了外籍看護，全家仍不得安寧，連覺都睡不好，情緒幾近崩潰，只好把母親送安養院，月付5萬元台幣(約1573美元)成了沉重負擔。

「天邊孝子丟下一句『沒良心』就走了，擔子全由我扛，公平嗎？」女兒說，母親在安養院，她不敢出遠門，就怕臨時接到病危通知要到醫院簽字，每個月還要帶母親回診，這些天邊孝子都不必管。

成大醫院高齡醫學部主治醫師羅玉岱說，天邊孝子症候群常在病榻前上演，這詞彙略帶貶抑，好在還有個「孝」字，至少還願意回來關心，而在高齡醫學門診，很多家屬從未出現。

羅玉岱說，傳統孝道觀念下，即便明知希望渺茫，子女往往希望盡一切努力搶救父母生命，也難接受「不治療」選項，導致善終決策取得共識漫長，長者延命後反而不得善終，造成家屬悔恨。

醫界和法界人士表示，其實「病人自主權利法」已上路多年，民眾能預先簽署「預立醫療決定書」，決定病危時的醫療作為，但在醫療現場總是事與願違，源自家屬對「救與不救」陷天人交戰，及該法限制病人必須符合特定臨床條件，醫師才能依預立醫囑的決定處理。

世報陪您半世紀

上一則

水晶肥皂闖出名號 南僑會長陳飛龍90歲辭世

下一則

新聞評論／美關稅判無效 台灣還要當冤大頭？

延伸閱讀

老病磨人 母決斷食善終 「天邊孝子」搶救

老病磨人 母決斷食善終 「天邊孝子」搶救
日本自駕出意外 台灣一家五口福島遇車禍 3人骨折重傷

日本自駕出意外 台灣一家五口福島遇車禍 3人骨折重傷
🎙️骨質疏鬆如何治療？骨折一定要手術嗎？骨科專家破除迷思

🎙️骨質疏鬆如何治療？骨折一定要手術嗎？骨科專家破除迷思
童年就拿綠卡 婦曾跳票25元 返美在機場被捕險遭遣返

童年就拿綠卡 婦曾跳票25元 返美在機場被捕險遭遣返

熱門新聞

台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05
韓國瑜（前排中）、江啟臣（前排左二）豐原慈濟宮合體拜年，韓國瑜表示不用做過多政治聯想。(記者陳敬丰／攝影)

蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

2026-02-18 00:16

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我