台企業家陳飛龍逝世享壽90歲 開發南僑水晶肥皂家喻戶曉

中央社即時報導
南僑集團會長陳飛龍。(聯合報系資料照)
南僑集團會長陳飛龍。(聯合報系資料照)

南僑21日公告，董事長陳飛龍逝世，享壽90歲，新任者將另行公告。陳飛龍曾表示，南僑在他進入公司時，已是台灣香皂大廠，但當時競爭愈來愈激烈，於是他便決定引進價格高昂的義大利設備，開發出知名的「水晶肥皂」。

南僑發出新聞聲明，表示陳飛龍在家人的陪伴下，於2月12日安詳辭世。南僑特別指出陳飛龍帶領公司65年來，勇敢跨越產業領域，開創榮景。

陳飛龍在香港九龍出生、在上海長大，小學時候，陳飛龍在上海就讀交通大學體系的南洋模範中小學，是台積電創辦人張忠謀的學弟，大約晚了3、4屆，一直念到6年級，他才來到台灣。

陳飛龍曾回憶道，南僑從化工起家，自己在南僑成立第14年的時候進入公司，當時南僑已經是台灣的香皂大廠。惟那時候台灣經濟正開始起飛，市場從賣方變成買方市場，競爭愈來愈激烈。

陳飛龍決心做和別人不一樣的東西，他發現當時台灣很多肥皂同行都引進日本的設備，研究後，他發現原來這些日本設備很多都是仿效義大利，於是他直接追到義大利，要買就買最好的設備，機器價格足足貴上數倍之多，費了好大功夫及力氣，開發出至今仍家喻戶曉的「水晶肥皂」。

陳飛龍主政期間，率領南僑進行多次轉型升級、並發揚光大。目前南僑事業版圖橫跨食品、餐飲、化工等多個領域，在台灣、大陸、泰國等地都有生產基地。如今的南僑早已變身為食品廠，目前食品餐飲相關占公司營收比重超過9成，在集中市場，南僑幾年前也已從化工類股改掛食品股。

