飛機故障、行李不見、行程壓縮…台21萬元極光團遭客訴

春節前後是台灣民眾出國高峰期；圖為桃園機場12日情形，非新聞事件圖。(記者黃仲明／攝影)

有台灣民眾特地花了21萬(台幣，下同，約6658美元)，向旅行社報名挪威 極光團12日遊，但出發時搭乘的航空公司機械故障，導致多增加一次轉機，歷經波折抵達挪威，結果有一半團員行李不見，在零下10到15度的低溫，沒有禦寒衣物，玩得也不開心。團員表示，旅行社只願意賠償台幣千元，處理態度消極。

民眾投訴，參加鄉野旅行社的挪威12日遊行程，團費21萬，結果出發時遇到阿聯酋航空機械故障，飛機不僅大延誤，還增加一次轉機，經過波折終於抵達挪威，結果卻整團有一半的人，行李不知去向，在零下10到15度的低溫，沒有禦寒衣物外，因為航班延誤影響，連行程也被壓縮，玩得很不開心。

團員投訴，不滿旅行社只願賠千元應變差，處理態度消極。

品保協會公關主委李奇嶽表示，當旅客參加旅行團卻遭遇航空公司行李延誤或遺失時，此類事件的責任方雖為航空公司，但旅行社領隊有義務協助旅客完成後續求償程序。

李奇嶽說，航空公司的補償機制主要遵循國際航空運輸協會（IATA）的相關規範。此外，旅行社通常會投保行李不便險，針對旅客因行李延誤而產生的日常用品開支提供報銷，但旅客需留意該項保險 設有理賠金額上限。

李奇嶽指出，根據旅遊定型化契約，旅行社在處理行李問題時，必須履行善良管理人的責任，意味著旅行社應積極代表旅客向航空公司爭取合理的補償或賠償方案。由於每間航空公司的賠償標準與具體方案不盡相同，領隊的現場協助與後續追蹤至關重要。

李奇嶽表示，若旅客對旅行社在處理過程中的表現感到不滿，可向品保協會提出旅遊糾紛調處申請，儘管最終賠償責任在於航空公司，但旅行社是否盡到法定的協助義務，仍是判斷其服務是否合格的關鍵。